Tromsø med krisestart på sesongen: – Det svir godt om dagen

– Det svir godt om dagen, sa Tromsøs Kent-Are Antonsen til TV 2 etter nok et nederlag i Eliteserien.

Klubben har fått en marerittaktig start på sesongen der også Brann, Haugesund og Kristiansund har vist seg for sterke så langt. Søndag var de igjen et stykke unna tre poeng.

– Kampen blir preget av situasjoner i førsteomgangen. Vi blir straffet nådeløst. Jeg så positive ting i spillet i dag, men vi må bli råere i begge 16-metere, sa Tromsø-trener Jørgen Vik til TV 2.

Sarpsborg fikk på sin side en stor opptur etter en skuffende sesongstart. Klubben noterte sin første seier for sesongen i oppgjøret og slo tilbake etter det pinlige tapet for nyopprykkede KFUM søndag for en uke siden.

– Det kjennes bra ut med seier, men det er mange kamper igjen, man kommer ikke så langt med tre poeng. Mange spillere gjorde en god innsats i dag, sa Sarpsborg-trener Stefan Billborn.

To straffer

Henrik Meister var nære å sende gjestene opp i ledelsen med et hodestøt like før kvarteret spilt, men headet utenfor. Like etterpå var han frampå igjen, og Anders Jenssen så seg nødt til å felle ham.

Da pekte dommeren på ellevemetersmerket, og Niklas Sandberg sendte keeper Jakob Haugaard feil vei til 1-0.

Like etterpå fikk han muligheten fra elleve meter på ny. Haugaard var vel offensiv i duellen med Meister, og Sandberg doblet ledelsen.

– Tromsø-marerittet fortsetter på eget kunstgress, sa TV 2-kommentator Endre Lübeck.

Hjemmelaget var nær å redusere etter like etter hvilen da de fikk tre muligheter på rappen, men ballen ville ikke mellom stengene.

Da kunne isteden blåtrøyene kontre inn kampens tredje scoring sekunder senere. Sondre Ørjasæter trengte ikke tre muligheter da han satte inn sitt første mål for Sarpsborg.

– Det er ikke en kjempefin scoring, men jeg tar den, sa målscoreren.

Skuffende start

Sarpsborg hadde før oppgjøret kun tatt poeng mot Fredrikstad (2–2) så langt i år. KFUM, Odd og Viking har alle vist seg for sterke, og klubben var tredje sist på tabellen før runden.

Onsdag møter Tromsø Vålerenga i tredje runde av cupen. Deretter venter Viking på bortebane i Eliteserien søndag.

Sarpsborg skal på sin side møte Råde i cupen onsdag, før Lillestrøm kommer på besøk søndag.