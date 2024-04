Tidligere United-helt ut mot gamleklubben: – Vet aldri hva du får

Den harde dommen leverte han til ITV etter søndagens semifinale på Wembley. Keane hadde da akkurat sett gamleklubben så vidt ta seg forbi Coventry etter straffesparkkonkurranse.

Manchester United ledet 3-0, men mistet hele overtaket i løpet av de siste 20 minuttene av ordinær tid.

– De var heldige til slutt. Byttene og det første målet ga Coventry troen tilbake. Plutselig så de ut som et Premier League-lag i ekstraomgangene, mens United så ut som et lag fra Championship (nivå to), sa Keane og fortsatte:

– Vi har de samme diskusjonene om Manchester United hver uke. Du vet aldri hva du får fra dem.

Coventry traff tverrliggeren og fikk en scoring i det 121. minutt annullert for offside etter en VAR-sjekk. På straffer vant United 4-2.

FA-cupen er klubbens siste tittelsjanse denne sesongen. I ligaen ligger United helt nede på 7.-plass.

– Manchester Uniteds spillere og supportere tok ikke av fordi de visste at de var heldige i dag. Til slutt var de nærmest flaue, men jobben ble gjort. De tok seg til cupfinalen, sa Keane.

Iren spilte for United fra 1993 til 2005 og var klubbkaptein i store deler av perioden. Han vant blant annet Premier League sju ganger.

Les også: United rotet bort tremåls-ledelse, men sikret ren Manchester-finale