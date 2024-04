Omdiskutert VAR-sjekk i Brann-seier: – Hvorfor skal han kikke på den?

Den omdiskuterte situasjonen oppsto etter en drøyt halvspilt omgang i Bergen. Emil Kornvig sto klar til å ta straffe, men dansken måtte vente lenge før han fikk score fra krittmerket.

Det var usikkert om Odds keeper André Hansen faktisk hadde gjort noe galt da han stoppet Bård Finne. På øret fikk dommer Mohammad Usman Aslam beskjed om å sjekke sin egen avgjørelse på monitor.

Etter en diskusjon med kampens VAR-ansvarlig landet han på at straffen skulle stå. Det gikk fem minutter fra straffen først ble gitt til at ballen lå i mål.

Ekspertene er uenige over måten videodømming ble brukt på.

– Det er god bruk av VAR at han får muligheten til å se på det. Til og med vi som sitter her, kan synes at situasjonen ikke er åpenbar, sa Yaw Amankwah i TV 2s studiosending.

– Veldig soft

Hans kollega Jesper Mathisen hadde et helt annet syn på det.

– Forstår ikke hvorfor han skal ut å kikke på den. Berøringen er jo helt klar på reprisen, skriver han i en melding på X.

Odd-trener Kenneth Dokken syntes ikke straffesituasjonen var av det klare slaget.

– Den er veldig soft, men sånn er det, sa han til TV 2 foran 2.-omgangen.

Kornvig var sikker fra ellevemeteren og sendte Hansen feil vei. Det var danskens første mål i Eliteserien siden vinterens overgang fra italiensk fotball.

– Det er befriende. Jeg har ventet på å score mål foran fansen i de to siste kampene, sa Kornvig til TV 2 etter seieren.

Utespiller i mål

Brann styrte hjemmekampen, men greide ikke å fjerne spenningen. Som i midtuken (1-0 mot HamKam) levde det til siste slutt.

Først fire minutter på overtid trygget innbytter Aune Heggebø seieren. Da hadde Casper Glenna voktet Odd-buret i noen minutter etter at en skade tvang Hansen til å forlate banen.

Gjestene hadde gjort alle byttene sine og måtte avslutte med ti mann.

Etter fem kamper står Brann med ti poeng. Odd har tre poeng mindre.

Onsdag skal både Brann og Odd spille 2. runde i cupen, mens uken avsluttes med seriekamper mot henholdsvis KFUM Oslo borte og Viking hjemme.