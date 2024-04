Selnæs-rakett sikret Rosenborg-seier: – Kandidat til årets mål

Det forrykende seiersmålet kom etter bare 16 minutter med spill. Da fikk Ole Selnæs både tid og rom til å finstille siktet og fyre av en rakett som gikk via tverrliggeren og inn.

– For et prosjektil fra Rosenborgs midtbanedirigent. Det er en kandidat til årets mål, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Rosenborg jaktet flere mål og var det førende laget i store deler av kampen, men Alfred Johanssons menn måtte ta til takke med det ene målet.

Ti minutter før slutt ble HamKam redusert til ti mann da kaptein John Olav Norheim fikk sitt andre gule for en takling på Emil Frederiksen.

Seieren tar Rosenborg til en foreløpig 3.-plass, med to seirer og ett tap. HamKam venter derimot på sin første seier for sesongen.

Ole Sæter spilte sin første kamp fra start denne sesongen, og stjernespissen var nære på å sende ballen i eget mål før fem minutter var spilt.

Ole Selnæs scoret sitt første mål for sesongen med en kanon fra drøyt 20 meters hold. Et smart overhopp fra Emil Frederiksen ga Selnæs både tid og rom til å stille inn siktet.

HamKam-keeper Marcus Sandberg var nære, men maktet ikke å stoppe skuddet, som gikk via tverrliggeren og inn.

Scoringen kunne lett gi tilbakeblikk til en lignende scoring av Selnæs' navnebror Sæter mot Sandefjord i sesongåpningen.

Hjemmelaget var centimeter unna å doble ledelsen kort tid før pause. Venstreback Ulrik Yttergård Jenssen kom fossende ned venstresiden og la inn foran mål. Der kom backkollega Erlend Dahl Reitan stupende inn, men 26-åringen nådde akkurat ikke fram.

Norheim så rødt

Rosenborg var best før hvilen og fortsatte i samme spor de siste 45 minuttene.

Midtbanejuvelen Sverre Nypan fikk en enorm sjanse i det 68. minuttet. Frederiksen ble spilt fri nede på høyrekanten, før han slo inn til Nypan, som på første touch sendte ballen til side for HamKam-stolpen.

Bortelagets kaptein John Olav Norheim ble utvist da han fikk sitt andre gulet for kvelden for en takling på Frederiksen. Da ble det tungt for HamKam, som fortsatt står uten seier etter tre kamper spilt i årets sesong.