Spissløse Molde fortsatte seiersrekken mot KBK

Moldenserne står dermed med full pott etter tre seriekamper og topper med det tabellen.

Det til tross for at Erling Moe måtte for andre kamp på rad stille uten en klar spiss på topp.

Etter Fredrik Gulbrandsen og Veton Berisha røk ut med skader, steppet Kristian Eriksen og Magnus Wolff Eikrem inn på topp mot KBK.

Eirik Hestad har også fått en mer offensiv rolle og satte inn Moldes første mål, før Eriksen fastsatte resultatet.

Etter en snau halvtime med høyt press fikk endelig vertene sprukket hull på nullen da Hestad banket Molde i ledelsen på halv volley.

Hestad var likevel alt annet enn fornøyd da han ga noen ord til TV 2 i pausen:

– Det var veldig rotete. Vi klarer ikke å h avlange nok angrep, og det er ganske langt under par for vår del. Det er mye å rette på.

Etter hvilen steppet vertene opp og det to ikke mer enn elleve minutter før Eriksen doblet ledelsen.

I sluttminuttene satte Hestad ballen i mål for andre gang, men etter en VAR-sjekk ble scoringen annullert og gjestene tildelt frispark for en duell inne i feltet.

Onsdag tar Molde imot Odd på hjemmebane, mens KBK skal fortsette jakten på sesongen første hjemmeseier mot Tromsø.