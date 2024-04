Bodø/Glimt ydmyket Lillestrøm på Åråsen: – Veldig skremmende

Nino Zugelj, Patrick Berg, Albert Grønbæk, Håkon Evjen og Kasper Høgh fikk alle sitt første mål for sesongen i det som endte opp med å bli en oppvisning av effektiv fotball.

– Det er grunn til å tro at det bare kommer til å bli bedre. Det er det som er veldig skremmende for de andre, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Vakrest av alle målene var trolig Berg sitt. En suser fra distanse.

– Han er en strateg som varter opp med noen vanvittige scoringer i løpet av en sesong, sa Stamsø-Møller.

Tre seirer av tre mulige. 8-0 i målforskjell. Åtte forskjellige målscorere. Kjetil Knutsens menn har levert varene i sesonginnledningen.

– Vi spiller en veldig god bortekamp, slo Berg fast overfor TV 2.

Seieren førte til at Glimt tok over tabelltoppen foran Molde. De to lagene som ventes å kjempe om gullet, har begge tre seirer og null innslupne mål. Høghs mål sju minutter før full tid gjør at Glimt er foran med ett mål mer.

Om en uke møtes de to storlagene til duell på Aspmyra.

– Forhåpentligvis blir det en veldig artig fotballkamp mellom to gode lag. Den ser vi fram mot, sa Berg.

Zugelj avsluttet kontrollert inn 1-0 etter ti minutter. Lillestrøm spilte seg opp og kunne fått med seg noe inn i garderoben ved pause. Det fikk de ikke, og det utnyttet Glimt voldsomt med to raske mål i innledningen av den andre omgangen av Berg og Grønbæk.

En lekker kontring gjorde at Evjen satte inn 4-0 et snaut kvarter før slutt. Innbytter Høgh kjempet inn 5-0 etter at Evjens avslutning ble reddet.

Det betyr at Lillestrøm-fansen fortsatt må vente på årets første trepoenger på eget gress. Neste sjanse kommer mot HamKam 28. april. Før det venter Sandefjord på bortebane.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 3

Lillestrøm – Bodø/Glimt 0-5 (0-1)

8344 tilskuere.

Mål: 0-1 Nino Zugelj (11), 0-2 Patrick Berg (55), 0-3 Albert Grønbæk (59), 0-4 Håkon Evjen (77), 0-5 Kasper Høgh (82).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Jens Petter Hauge, Håkon Evjen, Patrick Berg, Bodø/Glimt.

Lagene:

Lillestrøm (4-3-3): Mads Hedenstad – Uba Charles, Espen Garnås, Ruben Gabrielsen, Martin Ove Roseth (Kristoffer Tønnessen fra 77.) – Ylldren Ibrahimaj (Uranik Seferi fra 77.), Vebjørn Hoff, Gjermund Åsen – Eric Kitolano (August Karlin fra 62.), Thomas Lehne Olsen, Henrik Skogvold (Félix Vá fra 62.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Fredrik Sjøvold (Brice Wembangomo fra 73.), Brede Moe (Odin Bjørtuft fra 83.), Jostein Gundersen, Fredrik Bjørkan (Adam Sørensen fra 83.) – Håkon Evjen, Patrick Berg, Albert Grønbæk – Nino Zugelj (Sondre Sørli fra 74.), August Mikkelsen (Kasper Høgh fra 68.), Jens Petter Hauge.

---