VAR involvert i enormt overtidsdrama da FFK henta opp Sarpsborgs ledelse

12.500 hadde tatt turen til stadion i plankebyen for å vitne det som ble en folkefest for de rødkledde vertene.

Det så imidlertid lenge ut som Franklin Tebo skulle sette en stopper for det da han stanget inn 2-1-målet med 16 minutter igjen på klokken. To minutter på overtid dukket imidlertid Henrik Kjelsrud Johansen og reddet uavgjort for vertene.

Hele stadion jublet for 3-2 langt inne i overtiden, men Maï Traorés lekre chip ble avvinket for offside.

Sarpsborg fikk en drømmestart på kampen da Jo Inge Berget headet inn et innlegg fra Niklas Sandberg etter bare seks minutter.

– Det er rett og slett et ufattelig vakkert innlegg av Sandberg, kommenterte Jesper Mathisen på TV 2.

Berget lot seg også imponere av innlegget før scoringen.

– Det er et kjempelegg. Han har en kjempefot, så da var det bare å stå på rett sted, sa han til TV 2 i pausen.

Scoringen sendte den kongeblå borteseksjonen på Fredrikstad stadion til himmels.

Jubelscenene så imidlertid ut til å bli kortvarig da Traoré satte inn det han trodde var en utligning bare ett minutt senere. Dessverre for hjemmesupporterne ble kontringen vinket av for offside.

Tebo på hodet

Rett før pause fikk gjestene seg et skår i gleden da målscorer Berget måtte ut med en skade.

– Jeg har slitt litt med en skade, og så var det en duell hvor det nappet litt, så da vet jeg at det ikke var noe å spille med og da var det bedre å bli byttet ut, fortalte han til rettighetshaveren i pausen.

Etter hvilen kom vertene ut i et forrykende tempo, og bare fem minutter inn i omgangene sto lagene likt igjen etter at Sigurd Kvile banket inn utligningen.

Dessverre for vertene holdt det ikke helt inn da Franklin Tebo headet inn vinnermålet på en corner fra Stefan Johansen.

– Er han bevisstløs?

Etter scoringen ble det dramatisk da Morten Bjørlo gikk i bakken etter at han fikk en albue i hodet i en duell.

– Er han bevisstløs? utbrøt TV 2-kommentator Morten Langli.

Dommer Sigurd Smehus Kringstad fikk det ikke med seg umiddelbart, men Fredrikstads medisinske personell stormet likevel ut på banen imens ballen var i spill.

Etter litt hjelp kom Bjørlo seg opp på beina igjen, men måtte bli hjulpet av banen.

– Jeg så måten han datt og lå på – at han så bevisstløs ut. Han sjangler av her, sa Langli.

Sarpsborgs Jeppe Andersen slapp unna med gult kort etter duellen.

Første på 13 år

Sist lagene møttes i en seriekamp var helt tilbake i september 2011 da Fredrikstad vant 4-1 på bortebane. De møttes riktignok i cupen i både 2019 og 2016. Begge de oppgjørene endte i sarpingenes favør.

Fredrikstad har ikke vært i Eliteserien siden 2012. Siden den gang har de også rykket hele veien ned til 2. divisjon, hvor de spilte så sent som i 2020.

Neste søndag reiser Fredrikstad på besøk til Viking, mens Sarpsborg tar imot et nytt nyopprykket lag i KFUM Oslo.

