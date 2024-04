Rislaa fikk sin første ligaseier da Skeid kontrollerte mot Strindheim

Skeid fikk bare med seg ett poeng i sin serieåpning, etter en forferdelig første halvtime der laget lå under 2-0, før laget kjempet seg tilbake og fikk med 2-2 mot Tromsdalen. Strindheim fikk på sin side en pangåpning, da de rundspilte Grorud borte og fikk med seg en velfortjent 3-1-seier fra hovedstaden.

Der Grorud gikk på et pangtap mot et lag som blir spådd å havne i bunnstriden, fikk også Skeid kjenne på Strindheims bakromstrussel og kontringsstyrke i starten da vertene skapte et par småfarligheter og en kjempemulighet etter fem minutters spill som keeper Marcus Andersen reddet mesterlig.

Ulrich Østigård Ness fikk to gode muligheter på frispark fra like utenfor 16-meteren, men satte begge i muren. Den første halvtimen var det to lag som prøvde og viste initiativ, og sekunder etter vi bikket halvtimen kom dagens første mål. Kalabatama stresset vertenes keeper, som mistet ballen som bakerste mann, slik at Skeid-spissen enkelt kunne trille den til Thor Lange som fikk satt ballen i åpent mål.

Mønsterkontring til 3-0

Gjestene fra Nordre Åsen var det klart beste laget omgangen igjennom, og når Skeid satte litt fart på slet Strindheim med å holde følge. Det ble ikke produsert enormt mange sjanser, men Skeid styrte oppgjøret. Strindheim prøvde seg på raske angrep, og slo mye i bakrom, men der hadde Skeid ganske god kontroll.

Inn til pause kom Bendik Rise, og han doblet Skeids ledelse ti minutter etter hvilen. Skeid kom seg til corner, som ble headet ut mot straffefeltet. Der var Rise veldig alene, og innbytteren styrte kontrollert ballen i mål. Det kom etter ti minutter der Skeid styrte ballen, og gjorde stort sett som de ønsket.

Fem minutter over timen kom Skeids tredje mål etter en mønsterkontring. Mads Aaserud spilte ballen opp i banen, der Thor Lange til slutt ble spilt fri i gjestenes boks. Kampens første målscorer vendte om og la den på tvers til Emil Tjøstheim som fikk æren av å bredside inn 3-0-scoringen.

Skeid vant enkelt

I oppgjøret mot Grorud var Johann Kosberg kampens store spiller med to mål og målgivende, men mot Skeid var han stort sett usynlig. Kvarteret før slutt prøvde han å curle et skudd i mål, men satte det utenfor. Det var stort også det eneste Strindheim skapte, da Skeid styrte inn til tre enkle poeng.

Mot slutten av kampen var det lite som skjedde, og begge lagene skjønte nokså tidlig hvor det bar. Det var derfor et Skeid-lag som heller ikke ga alt for å score flere mål, som gjorde avslutningen på kampen heller kjedelig. Men det er Skeids fortjeneste, som var overlegent best borte mot Strindheim.

Torje Naustdal var veldig god den timen han fikk, men igjen var det Thor Lange som skilte seg ut for Skeid. Vilde Rislaa kunne med lørdagens seier juble for sin første trepoenger med Skeid, som i neste runde tar i mot Kjelsås til lokaloppgjør kommende fredag på Nordre Åsen.

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2, runde 2

Strindheim – Skeid 0-3 (0-1)

Leangen Bolig Arena, Strindheim

Mål: 0-1 Thor Lange (31.), 0-2 Bendik Rise (56.), 0-3 Emil Tjøstheim (66.)

Gule kort: Patrick James Strand, Thomas Nyheim, Strindheim. Mikkel Lindbäck, Emil Tjøstheim, Skeid.

Dommer: Per Oscar Grov Heiberg (Stoppen Sportsklubb)

Skeid: Marcus Andersen – Keivan Ghaedamini, Fredrik Flo, Per Magnus Steiring, Thor Lange – Ousmane Diallo Toure (Daniel Lunde fra 81.), Hasan Yusuf, Mikkel Lindbäck (Bendik Rise fra 46.), Torje Naustdal (Mads Aaserud fra 63.), Ulrich Østigård Ness (Andreas Stensrud fra 81.) – Kabamba Kalabatama (Emil Tjøstheim fra 63.)