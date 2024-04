Grorud med kalasseier mot Junkeren etter at glasskår stoppet spillet

Grorud fikk en fryktelig start på sesongen hjemme mot Strindheim, der laget ikke skapte spesielt mye og slapp inn tre mål. I tillegg ble Mats Andersen utvist for å ha slått ned en Strindheim-spiller, og stort bedre ble det heller ikke av at Grorud fulgte opp med å ryke 3-1 for Frigg i cupen i midtuka.

Det var derfor et revansjelystent Grorud-lag som reiste opp til Bodø for møte nok en dumpekandidat i Junkeren, og etter den dårlige starten trengte Andreas Alreks menn en seier for å komme ordentlig i gang denne sesongen. Inne i Nordlandshallen var det også gjestene fra Oslo som tok kommandoen fra start, men uten å skape de store sjansene.

Yasir Sa’Ad kom til dagens første mulighet etter ni minutter, da Grorud brøt Junkeren på vei ut av egen 16-meter. Kantspilleren, som er på utlån fra Kåffa, fyrte av nesten umiddelbart etter at Grorud tok over ballen, og tvang Junkeren-keeper Alvaro Pizzaraya til å gjøre en god enhåndsredning.

Tre mål og halvtimes utsettelse

Like heldig var ikke Pizzaraya ti minutter senere, da Junkeren-keeperen forærte Grorud kampens åpningsmål. Grorud klarerte unna et innlegg fra Junkeren, som ble slått inn i bakrom. Av en eller annen grunn kom keeperen langt utenfor 16-meteren, og da hadde Preben Asp ingen problemer med å gå forbi keperen og trille ballen i det åpne målet.

Junkeren-keeperen sørget også for at kampen ble stoppet minuttet senere, da Pizzaraya skjøt ballen knallhardt opp i taket. Der traff han en lampe som knuste slik at det regnet glasskår ned over banen. Det gjorde at kampen ble stanset i 35 minutter før Junkeren fikk fjernet alle glasskårene fra banen.

Da vi endelig kom i gang igjen kom det to mål på de første fire minuttene etter oppstarten. Først scoret Junkeren på corner, men under minuttet etter utligningen tok Grorud tilbake ledelsen. Preben Asp slo til med et overraskende skudd fra langt hold. Pizzaraya ga retur og først på den var Fajfric, som headet inn sitt første seriemål for klubben fra kloss hold.

To kjappe Sa’Ad-mål

Like over halvtimen burde Grorud gått opp til 3-1, etter nok en gedigen keepertabbe fra Pizzaraya. Hans dårlige pasning ble plukket opp av Sandrakumar, som trillet den ut til Simen Beck. Helt upresset fra fem-seks meter klarer han imidlertid å sette ballen like utenfor den høyre stolpen. Større sjanse får du ikke.

Tre-fire minutter senere fikk Sa’Ad nesten det, da Grorud fikk corner. Den ble headet ut til kantspilleren i returrommet, og Sa’Ad fikk kjempetreff på volley. Ballen var på vei inn i det lengste hjørnet, men ble stoppet av Junkeren-spiller Eskil Melstein som sto på stolpen og forhindret baklengs.

Fem minutter før pause fikk endelig Sa’Ad lønn for strevet, da den utlånte Kåffa-spilleren fikk sitt fortjente mål. Simen Beck trillet ballen til Sa’Ad som fra like utenfor 16-meteren prikket hjørnet og plasserte ballen i mål med en glimrende avslutning. To minutter senere la samme mann på til 4-1, da han igjen fikk en ball i returrommet fra en dødball. Denne gang traff ballen en Junkeren-spiller og gikk i mål.

Ny drømmescoring fra Dubois

Det gjorde at Grorud gikk til pause med 4-1-ledelse etter en meget innholdsrik omgang, som det tok 80 minutter å fullføre da kampen ble stoppet i 35 minutter for å sope opp glasskår. Grorud var klart best før stoppet i spillet, og det siste kvarteret, etter at Junkeren utlignet like etter kampen ble startet opp igjen.

Etter pause skjedde det ikke all verden det første kvarteret. Med en komfortabel ledelse holdt Grorud mye på ballen og kontrollerte kampen på den måten, mens Junkeren lå i ramma og forsvarte seg. Musa Dubois var stort sett den som prøvde seg fra sin kant, og like over timen kom gjestenes femte mål.

Dubois, som også scoret i serieåpningen, angrep Junkeren-forsvaret og gjorde det han er best på. Kantspilleren trakk seg innover i banen og curlet ballen rundt keeper og opp i krysset. Nok en herlig scoring fra Dubois, som var en trussel gjennom hele kampen for Groruds del.

Billig straffe til Junkeren

Ti minutter før slutt snappet Sander Svela ballen fra en litt noncholant Osama Housni, og kom alene med keeper Storsve som reddet. Minuttet senere fikk Junkeren en særdeles billig straffe, som synderen Herman Paulsrud var hoppende uenig i. Backen, som kom inn tre minutter tidligere var klink på ball, men dommer dømte likevel straffe, som Ivar Unhjem trillet enkelt i motsatt hjørne av der Storsve kastet seg.

Det som ble en veldig innholdsrik kamp i Nordlandshallen ebbet til slutt med 5-2-seier til Grorud, som etter den 35 minutters lange utsettelsen nå bare har tiden av veien for å nå flyet hjem klokka 18.00.

Grorud fikk med det seg tre særdeles fortjente, og etterlengtede poeng, og en god prestasjon fra Nordlandshallen. Neste oppgave for Andreas Alreks menn nå er hjemme mot Tromsdalen søndag 21. april, hjemme på Grorud Arctic Match.

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2, runde 2

Junkeren – Grorud 2-5 (1-4)

Nordlandshallen

Mål: 0-1 Preben Asp (20.), 1-1 Ivar Unhjem (23.), 1-2 Luka Fajfric (24.), 1-3 Yasir Sa’Ad (40.), 1-4 Yasir Sa’Ad (44.), 1-5 Musa Dubois (62.), 2-5 Ivar Unhjem (82.)

Gule kort: Trener Thor Mikalsen, Sidad Chooly, Magnus Hellesvik Hansen, Junkeren. Hayder Altai, Karim Bati, Grorud.

Dommer: Oliver Skaret Barsøe (Namsos IL)

Grorud (4-4-2): Vegard Storsve, Mathusan Sandrakumar, Hayder Altay (Herman Paulsrud fra 79.), Osama Housni, Theo Agelin – Musa Dubois (Fitim Kastrati fra 69.), Moa Mahnin, Simen Beck (Nidal Loulanti fra 69.), Yasir Sa’Ad – Luka Fajfric (Joel Massini fra 79.), Preben Asp (Karim Bata fra 69.)

---