Bizet tvunget av med vond hånd: – Ingen fare!

Tidlig i 2. omgang måtte hun byttes ut med smerter i hånden etter en duell med Tottenham-klubbvenninne Olga Ahtinen rett før pause.

– Det var min lagkamerat, selvfølgelig, som tråkket på hånden min. Jeg tenkte at det var brudd, for jeg har hatt det før, men heldigvis var det bare en smell, sa Bizet til NTB i pressesonen etter kampen.

– Det kommer til å gå veldig bra.

Like sikker lød ikke landslagssjef Gemma Grainger da hun noe tidligere fikk spørsmål om høyrekantens skade.

Smerte

– Hun hadde veldig vondt. Vi må se nærmere på det og se på om vi kan finne en måte å kontrollere smerten, sa hun om utsikten til å kunne bruke Bizet i Nederland tirsdag.

Tottenham-spilleren vred seg i smerte og fikk behandling på sidelinjen før hun fortsatte å spille. Tidlig i 2. omgang fikk hun en smell i ankelen i en ny duell og lå nede igjen.

– Den var ikke så ille, men når man får to stykker så kan man få en tredje som er enda verre, så vi tenkte det var best at jeg gikk av. Jeg hadde scoret mål og spilt 60 minutter, og det var nok, sa Bizet.

Fryd

Scoringen hennes ga Norge 1-0-ledelse i det 24. minutt, på vei mot en ypperlig start på EM-kvalifiseringen. Hun avsluttet kaldt og presist med et skudd ved lengste stolpe på returen etter at Sophie Román Haug prøvde å stusse et innlegg.

– Det var en liten skru og spinn der med venstrefoten, som ikke alltid skjer. Det var skikkelig godt å se at den gikk inn. Det er alltid gøy å score for det laget her, sa hun til NTB.

– Alle blir så glade på dine vegne. Det er en fryd.

