Stjernekvartett mangler for Norge: – En fantastisk mulighet

Grainger og fredagens kaptein Guro Reiten møtte pressen på Ullevaal dagen før Finland-oppgjøret.

Mot Finland får publikum ikke se Maren Mjelde, Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen eller Frida Maanum. De fire står for til sammen 439 landskamper.

– For meg er det en fantastisk mulighet for spillere til å få erfaring. Alle spillere starter et sted, sa Grainger til NTB.

– Vi må tilpasse oss, la hun til.

Graham Hansen mister begge kampene med skade. Maanum kollapset på banen i Arsenals finaleseier over Chelsea i ligacupen søndag. Arsenal har opplyst at Maanum ikke blir klar til Finland-kampen.

Grainger opplyste til NTB at hun skal kontakte Maanum torsdag og fatte en avgjørelse i løpet av dagen om det blir noe spill på henne.

Kaptein Mjelde og Hegerberg var ikke med i uttaket som ble gjort i slutten av mars.

– Det er skuffende når vi har skader, men det er en del av min jobb. Alle spillere i laget er klare på at de har en rolle. Den rollen kan endre seg noen ganger, sa Grainger.

Etter kampen mot Finland skal Norge opp mot Nederland på bortebane 9. april. De to kampene er starten på EM-kvalifiseringen. Italia er også med i kvalifiseringsgruppen.

EM spilles i Sveits i juli 2025. Norge har kvalifisert seg til 21 EM- og VM-sluttspill på rad.









