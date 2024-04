LSK snublet i sesongåpningen: – Det er tøft

LSK endte på sjetteplass i fjorårssesongen og var store favoritter i oppgjøret. Tre mål imot og null poeng var alt annet enn det et fullsatt Åråsen hadde håpet på i årets første kamp.

– Det er tøft. Vi lager oppoverbakke for oss selv i de periodene der vi har momentum, sa LSK-trener Andreas Georgson til TV 2.

Nyopprykkede KBK er spådd en tøff sesong, hvor laget må kjempe for å holde seg oppe. Sesongåpningen viste i stedet et Kristiansund-lag som kan være mer slagkraftig enn forventet.

– Det er sykt. Vi leverer. Alle de som sier vi skal ryke rett ned, får tenke seg om, sa målscorer Heine Bruseth til TV 2.

KBK åpnet ballet da de kontret inn 1-0 i det 13. minutt. Et LSK-forsvar i ubalanse og en feilplassert LSK-keeper Mads Hedenstad greide ikke å hindre Ruben Alte i å hamre inn 1-0.

Doblet

Dan Peter Ulvestad stanget inn en corner fire minutter etter sidebyttet og gjorde 2-0, men hjemmelaget slo tilbake like etterpå. Espen Garnås traff også blink med hodet etter et frispark.

Håpet var imidlertid bare tent i noen få minutter. En umarkert Bruseth fikk da stå alene i boksen og banket inn 3-1.

Thomas Lehne Olsen kriget inn 2-3 snaue ti minutter før slutt, men det var ikke nok til å redde inn noen poeng fra oppgjøret.

Pape Habib Gueye lagde frispark etter frispark i førsteomgangen og var nær å bli utvist. Amund Skiri så seg nødt til å bytte han av banen allerede før pause.

– Jeg er veldig skuffet over dommeren. Jeg gjorde ingenting, sa han til TV 2 i pausen.

Trenerdebut

Trenerne på begge lag debuterte som hovedtrenere i Eliteserien i oppgjøret. Skiri fikk fast kontrakt med KBK i desember, mens Georgson fikk sin offisielle debut som LSK-trener mandag.

Han tok over for Simon Mesfin og Eirik Bakke, som begge var midlertidige trener i klubben etter at Geir Bakke gjorde sjokkovergang til Vålerenga i fjor sommer.

Svensken har tidligere vært dødballtrener i Premier League og var sist innom Southampton.