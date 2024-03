Rubiales kan få flere års fengselsstraff etter VM-kysset

Rubiales (46) er tiltalt for seksuelt overgrep i forbindelse med det mye omtalte kysset etter VM-finalen i fjor sommer. Rubiales kysset da stjernespissen Jennifer Hermoso på munnen, og i etterkant åpnet påtalemyndigheten etterforskning mot fotballtoppen.

Rubiales er dessuten anklaget for å ha presset både Hermoso, en landslagssjef og to forbundsansatte til å støtte ham i etterkant av episoden.

Onsdag ber påtalemyndigheten om at 46-åringen får en dom på 2,5 år, skriver nyhetsbyråene Efe og AFP. Tiltalen mot ham ble tatt ut i januar etter flere måneder med etterforskning og vitneavhør. Samtidig bes det om at Rubiales ikke får kontakte Hermoso og at han skal overvåkes.

I tillegg har påtalemyndigheten bedt om 1,5 år fengsel for flere skikkelser innad i forbundet. Både sportssjefen for herrelandslaget, Albert Luque, tidligere kvinnetrener Jorge Vilda og markedsføringssjefen Ruben Rivera kan bli straffet, skriver Sport.

Rubiales måtte i september trekke seg som fotballpresident og som visepresident i Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Nylig ble Rubiales' bolig og kontor gjennomsøkt av spansk politi. Det skjedde som en del av etterforskningen om pengevasking og korrupsjon i forbindelse med det spanske fotballforbundets avtale om å legge den nasjonale supercupen til Saudi-Arabia.

