Fifa avslo anken til Luis Rubiales – bekrefter utestengelse på tre år

Fredag opplyser Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) at anken er avslått, og at disiplinærkomiteens beslutning fra november i fjor på tre års utestengelse dermed er bekreftet.

Det er ankekomiteen i Fifa som den siste tiden har hatt saken til behandling.

«Ankekomiteen finner det tilstrekkelig bevist at herr Rubiales oppførte seg på en måte som er i strid med prinsippene nedfelt i … Fifas regler,» heter det i en uttalelse.

Rubiales kysset Spanias midtbanespiller Jenni Hermoso på leppene etter VM-finalen for kvinner i Sydney i august. Mandag opplyste påtalemyndigheten i Spania at den tidligere fotballtoppen må møte i retten for dette.

Rubiales hevder at han ikke påtvang Hermoso kysset.

Påtalemyndigheten vurderer det derimot dit hen at kysset skjedde uten samtykke fra Hermoso, og at det skjedde på en overrumplende og uventet måte.

I tillegg til Rubiales må også tidligere landslagssjef Jorge Vilda og to forbundsansatte møte i retten for å ha presset Hermoso til å uttale at kysset var gjensidig.

Rubiales (46) er anklaget for seksuelt overgrep mot Hermoso og for å ha presset både spilleren, en landslagssjef og to forbundsansatte til å støtte ham i etterkant.

Den tidligere spanske fotballtoppen har hele veien benektet å ha gjort noe galt. Han prøvde også å bli værende i stillingen sin som fotballpresident, men måtte gå av etter massivt press.

Hermoso forklarte seg for en domstol i Madrid i starten av januar. Hun har uttalt at kysset var uønsket, og at Rubiales og hans medarbeidere prøvde å presse henne og familien hennes til å bagatellisere hendelsen.

Ifølge AP vil dato for rettssaken bli kjent senere. Rubiales risikerer inntil fire års fengsels dersom han blir kjent skyldig i seksuelt overgrep.