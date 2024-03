Haaland misset straffe da Norge sløste med sjansene og ble straffet: – Surt

Alexander Sørloths ledermål etter hjørnespark i det 18. minutt så ut til å bli kampens eneste helt til innbytter Ondrej Duda i det 86. minutt kranglet ballen forbi Kristian Thorstvedt, dro av Kristoffer Ajer og scoret med gjestenes første avslutning på mål.

På overtid holdt det på å gå helt galt da Adam Obert ble spilt gjennom etter et hjørnespark, men Ørjan Nyland berget Norge fra et nytt tap.

– Det er skuffende når vi ikke vinner. Det er en kamp vi skal vinne ganske komfortabelt igjen. Vi skaper en del og de skaper nesten ingenting. Igjen mye bra, og så klarer vi ikke ri det inn, og det er surt. Vi gjør mye bra, men må begynne å vinne kamper, sa kaptein Martin Ødegaard til TV 2.

Et skudd i tverrliggeren, et misset straffespark, en streng annullering og flere flotte redninger av Fulhams reservekeeper Marek Rodak skilte Norge fra tennissifre i regnværet (og etter hvert snøværet) på Ullevaal.

Erling Braut Haaland tok straffe etter at Mohamed Elyounoussi ble revet ned i feltet tidlig i 2. omgang, men Rodak nådde skuddet ute ved stolpen og slo til corner. Haaland gikk målløs av banen etter en time.

På en dag da både U21-, G19- og G17-landslaget vant sine EM-kvalifiseringskamper, og G19-laget kvalifiserte seg til sluttspill, burde også bestelaget ha vunnet. I stedet gikk laget på en ny skuffelse.

Slovakia var ikke i nærheten av en sjanse den første timen, men kom til noen muligheter også før utligningen.

Tredje forsøk

I det 18. minutt tok Martin Ødegaard et av sine farlige hjørnespark. Mohamed Elyounoussi stusset ved nærmeste stolpe, og inne i målgården kom Sander Berge til to avslutninger som begge ble blokkert, den siste med armen. Dommeren rakk ikke å blåse før Sørloth bredsidet returen i mål.

Målet ble VAR-sjekket ganske lenge for mulig offside på Sørloth da ballen ble stusset av Moi, men det ble godkjent.

Norge dominerte fullstendig mot et EM-klart, men riktig nok skaderedusert Slovakia-lag som hadde mer enn nok med å forsvare seg.

Med en særdeles giftig trio på høyresiden i Julian Ryerson, Oscar Bobb og Ødegaard skapte de norske muligheter i rask rekkefølge, og det eneste det skortet på var uttelling.

Bobb og Ryerson samarbeidet om å skape den første, som endte med at sistnevntes skudd ble klarert over eget mål av Adam Obert. På hjørnesparket stusset Kristoffer Ajer til Berge, som misset med mottaket rett foran mål.

Så gjorde Bobb et forsøk på å gjenta sin vakre scoring mot Tsjekkia, da han føk mellom motspillere, spilte vegg med Ryerson og skjøt fra spiss vinkel, men skuddet ble blokkert.

Deretter slo Haaland sin motspiller i lufta på innlegg fra Ryerson, men nikken gikk over. Fortsatt var det ikke spilt et kvarter.

Vasset i sjanser

Etter ledermålet skapte Norge tre kjempesjanser på ett minutt like før halvtimen. Først ladet Ødegaard skuddfoten på pasning fra Haaland og sendte en suser i tverrliggeren borte i lengste kryss. Så spilte Bobb vegg med Haaland og var gjennom, men Rodak reddet. Deretter ble Bobb spilt fram av Ødegaard, men igjen greide gjestene å blokkere.

På tampen av omgangen kom nye store sjanser ved Sørloth, Ødegaard og Haaland. Sistnevntes skudd ble blokkert til corner, og på serven fra Ødegaard nikket Sørloth i mål. Jubelen ble stoppet av dommeren, som annullerte for en dytt i ryggen på Obert.

Norge gikk til pause med bare 1-0, men hadde iallfall flere mål enn Slovakia hadde hatt sjanser.

Vel fem minutter ut i den andre omgangen presset Norge høyt og gjenvant ballen ved Sørloth. Haaland spilte Moi gjennom, og han ble revet ned av Norbert Gyömbér. Et veldig klart straffespark.

Haaland skjøt hardt mot hjørnet, men Rodak avverget med et tigersprang.

Litt senere var det VAR-sjekk for mulig straffe etter at Sørloth nikket utenfor på et norsk frispark, men så glapp grepet litt for de norske, som det gjorde i begge omganger mot Tsjekkia fredag. Nok en gang straffet det seg på tampen.

---

Kampfakta

Landskamp fotball menn i Oslo tirsdag:

Norge – Slovakia 1-1 (1-0)

Ullevaal stadion, 9099 tilskuere

Mål: 1-0 Alexander Sørloth (18), 1-1 Ondrej Duda (87).

Misset straffespark: Erling Braut Haaland (52).

Dommer: Giorgi Kruashvili, Georgia.

Gult kort: Norbert Gyömbér (65), Slovakia, Leo Østigård (87), Norge.

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, Fredrik Bjørkan (David Møller Wolfe fra 62.) – Oscar Bobb (Antonio Nusa fra 62.), Martin Ødegaard (Patrick Berg fra 78.), Sander Berge, Mohamed Elyounoussi (Kristian Thorstvedt fra 62.), Alexander Sørloth – Erling Braut Haaland (Jørgen Strand Larsen fra 61.).

Ubenyttede reserver: Mathias Dyngeland, Egil Selvik – Jesper Daland, Hugo Vetlesen, Aron Dønnum, Andreas Hanche-Olsen.

Slovakia (4-5-1): Marek Rodak – Michal Tomic, Norbert Gyömbér, Adam Obert, Vernon De Marco (Dávid Hancko fra 46.) – David Duris, Juraj Kucka, Patrik Hrosovský (Stanislav Lobotka fra 56.), László Bénes (Ondrej Duda fra 46.), Lukás Haraslín (Lubomir Tupta fra 56.) – Róbert Bozeník (Leo Sauer fra 83.).

---