Solbakken tror på defensiv forbedring: – Det er det jeg har lyktes lettest med

Norge måtte tåle kritikk etter nok et sent baklengsmål i 1-2-tapet for Tsjekkia fredag. Solbakken og kaptein Martin Ødegaard møtte mandag pressen foran tirsdagens kamp mot Slovakia på Ullevaal. Der ble det snakk om Slovakia som motstander og veien videre for det norske landslaget.

– Det er ganske annerledes enn Tsjekkia. De spiller mye mann til mann, mens Slovakia spiller mer sone defensivt, sa Solbakken om tirsdagens motstanderlag.

Han tror laget blir bedre defensivt med tiden. Han hadde mye suksess på akkurat det under sin tid som FC København-trener.

– Vi må bli mye bedre til å forsvare målet og boksen, og det er det som står igjen. Hvis du ser på min historikk mot trener, er det har vært det jeg har lyktes lettest med i de periodene jeg har hatt et dårlig FCK-lag i Europa og et godt FCK-lag i Europa. Jeg ser ikke hvorfor det ikke skal gå, sa han og la til:

– Det handler kanskje om når to gjør det riktig så gjør tredjemann det feil. Det har også vært situasjoner der vi har brutt noen avtaler.

– Små ting

Solbakken sa mandag at Patrick Berg hadde slitt med magen på samlingen, men at han er tilbake i trening i aktuell for kampen. Julian Ryerson er også tilbake i trening etter å ha trappet opp sin rehabilitering.

Oscar Bobb sendte Norge i ledelsen mot Tsjekkia, men laget slet ellers i angrepsfasen i tapet mot Tsjekkia.

– Vi jobber med å bikke marginene i en komfortabel seier i stedet for at det blir tett og at det bikker feil vei. Det er små ting vi må bli bedre på for at ting skal løsne, sa Ødegaard på mandagens pressetreff.

Dårlig bane

Kapteinen gjentok flere ganger at Ullevaal-matta ikke er i sin beste stand for øyeblikket. Flere spillere var i intervju med NTB kritiske til banen etter tapet for Tsjekkia.

– Den var ikke spesielt bra. Det var vanskelig å holde ballen langs bakken, sa Andreas Hanche-Olsen.

Slovakia kommer til Ullevaal etter å ha tapt 0-2 for Østerrike lørdag. Norge skal møte Østerrike i nasjonsligaen til høsten.