Messi både scoret og assisterte i Miami-seier – så måtte han ut med skade

Inter Miami slo Nashville 3-1 og tok seg videre til kvartfinalen i Concacafs Champions Cup etter 5-3 sammenlagt.

Først la Messi opp til 1-0 i det niende minutt da Luis Suárez nettet. Kvarteret senere la Messi selv på til 2-0.

Fem minutter etter pause ble den lille, magiske argentineren byttet ut. 36-åringen viste ingen synlige tegn på skade, men ifølge treneren Gerardo Martino sliter Messi med en anstrengt, bakre lårmuskel.

– Vi ville ikke ta noen sjansen. Vi forsøkte å se på muligheten for at han kunne være på banen litt lenger, men lårmuskelen irriterte ham såpass at vi valgte å ta ham av, sa Martino.

Champions Cup består av lag fra både og Nord- og Mellom-Amerika. I kvartfinalen venter enten CF Monterrey fra Mexico eller FC Cincinnati fra USA. Monterrey vant den første kampen i åttedelsfinalen 1-0.

Messi er høyst trolig ikke aktuell for spill mot D.C. United kommende lørdag.

Les også: Miami-tap med skadet Messi på tribunen