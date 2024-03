Miami-tap med skadet Messi på tribunen

Det ble nylig kjent at Messi har en skade i leggen. Det skjedde i 2-2-kampen mot Nashville sist uke i den nordamerikanske mesterligaen. Søndag opplyste Miami-trener Gerardo Martino at det var enighet om at argentineren skulle hvile mot Montréal uavhengig av kampen mot Nashville.

Heller ikke Luis Suárez eller Sergio Busquets startet mot Montréal. Også Suárez, i likhet med Messi, hadde startet de fire foregående kampene.

Leonardo Campana og Jordi Alba scoret Miamis mål. Fernando Alvarez, Matias Coccaro og Sunusi Ibrahim sto for nettkjenningene til bortelaget.

Onsdag er det returkamp mot Nashville for laget som er eid av David Beckham.

