Sancho skjøt Borussia Dortmund til kvartfinale

Hans tidlige scoring ga ledelse over PSV Eindhoven både i returkampen og sammenlagt, til stor glede for «den gule veggen».

Dortmund overkjørte motstanderen innledningsvis, men etter pause måtte keeper Gregor Kobel stå fram som helt da PSV skapte store sjanser til å utligne.

I det 77. minutt rakk Dortmund å juble ferdig etter at Niclas Füllkrug tok et frispark fra Marco Reus på volley og tilsynelatende punkterte kampen. Lagene var oppstilt for avspark da dommeren meldte at VAR annullerte for en hårfin offside.

På overtid misset PSV-kaptein Luuk de Jong en kjempesjanse med skudd over mål.

I stedet kom innbytter Marco Reus gjennom for Dortmund og satte inn 2-0 onsdag og 3-1 sammenlagt i femte og siste tilleggsminutt.

Drømmestart

Hjemmelaget innledet returkampen forrykende og virvlet fram sjanse etter sjanse det første drøye kvarteret. Sancho hadde allerede skapt en stor sjanse for Ian Maatsen, med en ballerobring høyt på banen, da han scoret i det 3. minutt.

Da var det venstreback Maatsen som skapte muligheten med et innlegg. Füllkrug og Marcel Sabitzer gikk i dueller før ballen havnet hos Julian Brandt. Han skjøv den ut til Sancho, som fra 17 meter skjøt velplassert i hjørnet.

PSV ble regelrett overkjørt i starten av kampen, og Dortmund kunne ha punktert oppgjøret tidlig. I det 16. minutt ga PSV-keeper Walter Benitez retur på et Brandt-skudd rett til Donyell Malen, men målvakten reddet med beina.

Etter den tøffe starten spilte PSV seg inn i kampen og greide å tette igjen bedre. Etter en tidlig Dortmund-sjanse i 2. omgang ved Malen, var det gjestene som kom til de store mulighetene etter sidebytte.

I krysset

I det 53 minutt prøvde innbytter Hirving Lozano skuddfoten fra nesten 25 meter, og ballen smalt i stolpen oppe i krysset. Kobel kastet seg i full lengde, men ville neppe hatt sjanse til å nå ballen.

Tre minutter senere måtte Dortmund-keeperen vise hva han kan, da PSVs høyreback Jordan Teze ble spilt gjennom og fyrte løs fra kort hold og spiss vinkel. Keeperen slo til corner.

I det 71. minutt tryllet Johan Bakayoko bort Mats Hummels og skjøt fra omtrent samme posisjon, men Kobel reddet igjen.

Det gjorde han også da Luuk de Jong skjøt fra god posisjon i det 86. minutt.

Dortmund hadde også sine muligheter. Füllkrug fikk i det 64. minutt nikke helt alene på innlegg fra Malen, men han fikk ikke nok fart på ballen, og Benitez reddet.

