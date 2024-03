Haaland tilbake på scoringstoppen da City slo FCK – drømmemål av Moi

Dagen etter at Kylian Mbappé og Harry Kane scoret to ganger hver og skjøv ham ned fra toppen av sesongens toppscorerliste i mesterligaen, klatret Haaland opp ved siden av dem igjen med sitt sjette mål for sesongen. Det kom på overtid i første omgang.

Han forfulgte et langt framspill fra Rodri, tok ned ballen mellom to motspillere, vendte på innsiden av Scott McKenna og skjøt mellom beina hans inn i mål ved nærmeste stolpe til 3-1. Det var hans 41. CL-mål i karrieren, flere enn noen annen siden han debuterte.

Enda vakrere var Elyounoussi 1-2-redusering for FC København, dagen før det er seks år siden han scoret på samme arena da Basel vant 2-1 over City i det årets åttedelsfinale (etter et 0-4-tap hjemme).

I det 29. minutt fikk Moi ballen på egen halvdel og førte den i høyt tempo forbi flere motspillere. Han spilte fram Orri Oskarsson, som leverte en perfekt veggpasning med hælen, og alene med Ederson skjøt Moi kontrollert i mål.

– Jeg er glad for at vi kunne gi fansen noe å juble for. De var det beste for vår del i kveld, sa Elyounoussi til Viaplay etter kampslutt.

Mange nordmenn

Haaland og Oscar Bobb startet for City, Elyounoussi for FCK. Med norsk dommerkvartett ledet av Espen Eskås, og Birger Meling som innbytter for gjestene det siste kvarteret, var hele åtte nordmenn involvert på Citys storstue i Manchester.

Ingen var i tvil om hvem som skulle gå videre. Pep Guardiola gjorde sju endringer i laget som slo United i byderbyet søndag og satte noen av stjernene på benken fire dager før storkampen mot Liverpool i Premier League.

FCK reiste til Manchester etter 1-3-tap i hjemmekampen og fikk to nye baklengsmål før det var spilt ti minutter.

I det 5. minutt tok Julián Álvarez hjørnespark fra høyre. Manuel Akanji holdt enkelt Peter Ankersen fra livet og tok serven på volley. Keeper Kamil Grabara var sjanseløs.

Keeperbrøler

Det var FCK-keeperen slett ikke ved 2-0, som også ble foranlediget av et hjørnespark. Oscar Bobb la ut på et flott raid, men skuddet ble blokkert til corner. På serven fra Álvarez var Rodri helt fri ved lengste stolpe, men hans nikk gikk i tverrliggeren. Álvarez fikk tak i returen og skjøt rett på Grabara fra spiss vinkel, men keeperen med maske og kapteinsbind fomlet ballen i eget mål.

Etter de norske scoringene ledet City 6-2 sammenlagt, og den andre omgangen ble et antiklimaks. FCK kom til noen gode sjanser, men fikk ikke flere mål.

Etter kampen var det en selvkritisk Bobb som møtte TV 2 i intervjusonen.

– For meg personlig var det ikke ideelt, men det var likevel en god opplevelse. Jeg ble litt lite involvert etter det første 20-30 minuttene. Vi fikk noen mål på grunn av noen veldig gode enkeltprestasjoner, sa 20-åringen.

Rico Lewis hadde den beste sjansen til City etter pause. Hans skudd på overtid sneiet beinet til Denis Vavro, seilte over Grabara og smalt i tverrliggeren.

Spillere som Kevin De Bruyne, Phil Foden og Bernardo Silva fikk hvile seg på benken da lagkameratene sikret kvartfinaleplass.

Med seieren er Manchester City tredje klubb som har vunnet ti mesterligakamper på rad, etter Real Madrid og Bayern München (to ganger).

