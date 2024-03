Arsenal endelig til CL-kvartfinale igjen – slo Porto i straffedrama

(Arsenal - Porto 1-0, sammenagt 1-1, 4-2 på straffer). For første gang på 14 år er Arsenal klar for kvartfinale i mesterligaen. Martin Ødegaard og lagkameratene måtte ha straffesparkkonkurranse for å slå Porto.