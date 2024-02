Overtidstap for Pellegrino i MLS-debuten

33-åringen forlot Bodø/Glimt til fordel for San Jose Earthquakes tidligere i februar. Angriperen ble byttet inn med 16 minutter igjen av kampen, men klarte ikke å notere seg for målpoeng i serieåpningen.

Istedenfor måtte han se at poenget røk fire minutter på overtid da Dante Sealy sikret 2-1-seier for FC Dallas.

Tomas Totland debuterte for St. Louis City og spilte hele kampen i 1-1-oppgjøret mot Real Salt Lake. 24-åringen ble hentet fra Häcken på tampen av fjoråret.

Tidligere Odd- og Molde-spiller Birk Risa var på banen hele kampen for New York City i serieåpningen mot Charlotte. Det endte med 0-1-tap for Risas lag.

Philadelphia Union-kaptein Jakob Glesnes spilte også hele kampen da laget hans spilte 2-2 mot Chicago Fire.