Vinter-VM førte til økt alvorlighetsgrad av skader i Europas toppligaer

Forsikringsgruppen Howden publiserte sin europeiske fotballskadeindeks for 2022-2023-sesongen, et år etter verdensmesterskapet, etter å ha studert effektene overbelastningen av kamper hadde på spillernes helse forrige sesong.

Studien viser at i oktober 2022 førte 88 registrerte skader til at spillere ble satt på sidelinjen i 11,35 dager i gjennomsnitt før turneringen, men det steg til 19,41 dager i januar 2023 etter turneringen.

Skader i ankel (170 prosent), legg/bein (200 prosent) og hamstring (130 prosent) så den største økningen i alvorlighetsgrad.

– Vi har tydelig sett at avviklingen av et VM i en europeisk vinter førte til at spillere trengte åtte ekstra dager på sidelinjen i andre halvdel av sesongen, sammenlignet med den første, sa Howdens sportssjef James Burrows.

– Påvirkningen var konsekvent på tvers av nasjonale ligaer, fortsatte han.

3 985 skader

Burrows fortalte at den økte alvorlighetsgraden av skader bidro til at de økonomiske kostnadene ved skader økte med nesten 30 prosent fra 553,62 millioner euro (6,5 milliarder norske kroner) til 704,89 millioner euro (8,2 milliarder kroner) i Europas fem beste ligaer.

– Dataene er klare og viser en trend. Vi håper vår forskning og analyse vil gi Europas toppklubber større innsikt.

Studien viste at det var 3985 skader i Europas fem beste ligaer i løpet av sesongen 2022–23.

Premier League og Bundesliga hadde henholdsvis 23,6 prosent og 14,8 prosent av spillerne som konkurrerte i verdensmesterskapet, og de så også størst innvirkning på skadefrekvensen.

Fysisk og psykisk utmattelse

– I løpet av de to månedene etter turneringen fikk Bundesliga-spillere 46 skader, sammenlignet med 49 i Premier League, noe som tyder på at den utvidede vinterpausen i Tyskland etter verdensmesterskapet for menn viste seg å ha minimal effekt, heter det i studien.

Tidligere i år sa den internasjonale spillerforeningen (FIFPRO) at nesten halvparten av spillerne som spilte i VM, opplevde ekstrem eller økt mental utmattelse under sesongen, med overbelastning av kamper.

Rundt 44 prosent av spillerne opplevde mer fysisk utmattelse og 23 prosent mer psykisk utmattelse i januar sammenlignet med andre sesonger, mens 53 prosent følte at sannsynligheten for å skade seg hadde økt.

