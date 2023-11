Gambling med Haaland? - Slik er det med fotball

Når verdens høyest rangerte spiss tar telling, gir det vibrasjoner langt utenfor Ullevaal stadion.

Og når han selv ligger og banker i gresset, er det signal om at dette er smertefullt.

Det var det, men fredag kunne Ståle Solbakken roe ned alle hans supportere og Manchester City om at skaden var under kontroll. Og hovedpersonen var høyst oppegående.

Ikke på trening

Men er det noen grunn til at han skal spille den siste og betydningsløse kampen mot Skottland i EM-kvalifiseringen?

– Vi stiller vårt beste lag som om det skulle vært en avgjørende kamp, sa Ståle Solbakken på sin pressekonferanse på Storo fredag før en lett økt skulle gjennomføres på Lillestrøm. Den var primært for dem som ikke spilte, eller hadde få minutter torsdag kveld.

Haaland spilte kun 2. omgang torsdag, men var ikke med på treningsøkta fredag.

Solbakken ble spurt om det er gambling å bruke Haaland i en privatkamp mot Færøyene.

Trening med herrelandslaget i fotball Fredrik Bjørkan, Stefan Strandberg, Bård Finne, Hugo Vetlesen og Ola Solbakken på treningen på Lillestrøm fredag (Stian Lysberg Solum/NTB)

Trening eller kamp

Men han avviser problemstillingen og viser til at skader like gjerne kan oppstå på trening som i kamp.

Og ankelskaden Haaland pådro seg på Ulleval skyldtes ikke noen duell med motspiller, men at han landet forkjært i et forsøk på å nå ballen.

– Erling er veldig sugen på å spille på landslaget, og jeg har aldri i min landslagstid fått en henvendelse fra Pep Guardiola (manager Manchester City) angående spilletid, fortalte Solbakken etter kampen.

At skaden skyldtes dårlig gressmatte er også en tilfeldighet i det store bildet.

Men Solbakken kunne fortelle at hele gressmatta på Ullevaal skal graves opp neste år. Hvilke landskamper som skal spilles der, vet ingen. Neste tellende kamper for Norge kommer først høsten 2024 da en ny runde i Nations League starter.

EM-plassen skal feires

Norge og Ståle Solbakken ønsker å avslutte året med stil. For Skottland blir det en feiring av at EM-plassen er sikret. Laget utlignet til 2–2 borte mot Georgia torsdag.

– Det blir 70.000 tilskuere og et massivt trykk på Hampden Park. Vi ønsket selvfølgelig at det skulle vært en finale om EM-plass. Men 1–2 tapet for Skottland på Ullevaal ble skjebnesvangert dessverre, sier Ståle Solbakken.

Erling Braut Haaland kommer også til den kampen som en attraksjon for publikum

Men tenker Solbakken å bruke Haaland mot skottene søndag kveld?

– Ja, var det korte svaret på det.

Bobbs første scoring

Fredag skulle han få fysikalsk behandling, og så blir både Haaland og Martin Ødegaard med til Glasgow. Sistnevnte skal definitivt ikke spille, men ønsker å være med laget.

Oscar Bobb, som scoret sitt første mål på landslaget på Ullevaal (og hadde målgivende til det første), gleder seg til fortsettelsen.

– En kjempekul og fantastisk opplevelse med kompiser og familie på tribunen, sa den gamle Lyn-gutten Bobb som nå er lagkamerat med Haaland i Manchester City.





