Nedrykkstruede Aalesund vant sin andre strake: – Relasjonene begynner å sitte

Vinnermålet kom i det siste ordinære spilleminutt i Ålesund. Moctar Diop mottok ballen inne i feltet, vendte rundt og banket den mot mål. Ballen traff Moses og gikk i hjørnet. Målet sikret AaFK tre svært viktige poeng i kampen om å beholde plassen i Eliteserien.

– Det er godt. Vi har hatt en fin utvikling i det siste, og så er tabellsituasjonen som den er. Det har vært en omveltning etter at Christian (Johnsen, trener) kom inn. Relasjonene begynner å sitte, sa Erlend Segberg til TV 2.

Amidou Diop (selvmål) og Mikkel Maigaard scoret for Sarpsborg, mens Bjørn Martin Kristensen og Markus Karlsbakk ble målscorere for vertene i 1. omgang.

– Det var viktig for oss å få den scoringen på slutten. Vi hadde noen gode overgangsmuligheter til slutt. Det var bra, sa AaFK-trener Christian Johnsen.

AaFK kom til hjemmekampen mot Sarpsborg med en svært sterk 2-1-seier over Tromsø på bortebane sist runde. Dermed står oransjetrøyene med to strake trepoengere.

AaFK har tatt poeng i tre strake kamper. Det er første gang det har skjedd denne sesongen. Oransjetrøyene har slitt stort og står med fem seirer, fire uavgjort og 17 tap.

Tøft utgangspunkt

Aalesund har en svært vrien jobb foran seg om de skal beholde plassen i Eliteserien. Det skiller seks poeng opp til Stabæk på kvalifiseringsplass når det gjenstår fem kamper.

Sarpsborg er en middelhavsfarer og ligger på sjuendeplass. Det skiller sju poeng opp til Molde på femteplass.

AaFK gjester Haugesund i neste runde, mens Sarpsborg tar imot Stabæk.

Aalesund åpnet kampen godt og kom til flere sjanser. Kristensen traff tverrliggeren etter et kvarters spill.

Målrik 1. omgang

Det første målet kom etter 23 minutter. Innlegget fra Victor Torp traff Amidou Diop i magen og gikk i nettet.

Et kvarter senere kom Kristensen inn i Sarpsborgs 16-meter og ble taklet av Bjørn Inge Utvik. Dommeren dømte straffe og Karlsbakk var sikker. Bare minuttet senere var Kristensen på farten igjen. Han mottok ballen inne i feltet, fintet ut Torp og satte ballen i mål.

Målene rant inn i 1. omgang. To minutter før hvilen utlignet Maigaard med et hodestøt etter et hjørnespark fra Torp.

I 2. omgang skapte begge klag store sjanser, og helt på tampen kom den avgjørende scoringen.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 25

Aalesund – Sarpsborg 3-2 (2-2)

Color Line stadion, 4348 tilskuere.

Mål: 0-1 Amidou Diop (selvmål 23), 1-1 Markus Karlsbakk (str. 39), 2-1 Bjørn Martin Kristensen (40), 2-2 Mikkel Maigaard (43), 3-2 Ebiye Moses (90).

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord.

Gult kort: Victor Torp, Sarpsborg.

Lagene:

Aalesund (4-3-3): Sten Grytebust – Erik Frøysa, Amidou Diop, Nikolai Hopland, Trace Murray (David Fällman fra 79.) – Erlend Segberg, Håkon Hammer, Henrik Melland (Moctar Diop fra 68.) – Bjørn Martin Kristensen (Isaac Atanga fra 60.), Martin Ramsland (Ebiye Moses fra 68.), Markus Karlsbakk.

Sarpsborg (4-2-3-1): Kjetil Haug – Eirik Wichne (Peter Reinhardsen fra 45.), Bjørn Inge Utvik, Franklin Uchenna, Sander Christiansen (Anders Hiim fra 45.) – Serge-Junior Ngouali (Kristian Fardal Opseth fra 49.), Jeppe Andersen – Simon Tibbling (Rafik Zekhnini fra 45.), Victor Torp, Mikkel Maigaard – Ramon-Pascal Lundqvist.

Øvrige resultater: Lillestrøm – Vålerenga 2-0, Aalesund – Sarpsborg 3-2, HamKam – Haugesund 0-3, Rosenborg – Stabæk 1-1, Strømsgodset – Odd 3-1.

---