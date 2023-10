Vålerenga ble kvalt av sin egen kruttrøyk

ÅRÅSEN STADION (Dagsavisen): Ger Bakke kom til sin forventede massive pipekonsert hos sin tidligere arbeidsgiver og forlot dukknakket arenaen. Han fikk også en humørløs hilsen inn til pause der et banner med en rotte i galgen, lyste imot ham.

– Jeg bryr meg ikke og var klar for det meste. Jeg har hatt disse supporterne i ryggen i tre år, så det får jeg tåle. Men jeg så verken banneret eller hørte noe negativt mot meg, sier Geir Bakke til Dagsavisen etter at røyken har lagt seg søndag ettermiddag.

Det er når det sportslige får fokus, bekymringene øker hos VIF-treneren. At laget tapte var i seg selv ingen sensasjon, men at laget ikke skapte en eneste kvalifisert målsjanse er verre.

VIF-supporterne røykla banen fra første spark med alle sine bluss slik at kampen ble utsatt i åtte minutter. Dessverre virket det som om kruttrøyken også hadde en kvelende effekt på spillerne. Sjelden har vi sett et blassere Vålerenga offensivt enn i denne kampen. Det ble heller ingen sjansebonanza imot takket være kontant forsvarsspill. Men Vålerenga må vinne fotballkamper. Her var det Lillestrøm som kjørte kampen, var mest aggressive i alle faser av kampen og vant hundre prosent fortjent.

Geir Bakke fikk som ventet røffe beskjeder ved sitt første besøk på areaen etter at han forsvant til VIF 12. juli. Det var han mentalt forberedt på. Han håpet på humor, men fikk Judas og galgetegning av seg selv framstilt som en rotte inn til pausen. Ingen elegant humor fra LSK-fansen altså. For Geir Bakke er det eneste positive at han er ferdig med denne opplevelsen, verre er det at han nå leder et lag som må bruke all energi på å berge plassen. Det var ikke det han så for seg.

Det var en fantastisk atmosfære på Åråsen utenom det famøse pausestuntet. VIF-supporterne svarte med voldsom blussing som vil gi klubben nye bøter og aggresjonen fortsatte etter kampslutt. Null poeng over to kamper mot Lillestrøm er nesten uutholdelig for VIF-supporterne. Kaptein Stefan Strandberg gikk rett bort og snakket med dem etter kampslutt. Han tok også hånd om Magnus Riisnæs, som var Vålerengas beste spiller til han mistet ballen som ga 0–2 etter pause. Akkurat da hadde jo VIF et lite, men kortvarig grep om kampen.

Rykker ned, rykker ned, rykker ned, sang Kanarifansen da VIF-spillerne gikk i garderoben, og kanskje får de rett. Det er å unngå nedrykk resten av sesongen handler om for VIF. Den jobber fortsetter hjemme mot Rosenborg om en uke.

---

Kampfakta

Eliteserien menn søndag, 25. runde:

Lillestrøm – Vålerenga 2–0 (1–0)

Åråsen stadion: 10.540 tilskuere.

Mål: 1–0 Martin Ove Roseth (27), 2–0 Mathis Bolly (69).

Dommer: Rohit Saggi.

Gult kort: Henrik Skogvold, Lillestrøm, Eneo Bitri, Vålerenga.

Lillestrøm (3-2-3-2): Mads Hedenstad – Espen Garnås, Ruben Gabrielsen, Martin Ove Roseth – Eskil Edh, Kristoffer Tønnessen – Ylldren Ibrahimaj, Vebjørn Hoff (Marius Lundemo fra 67.), Gjermund Åsen – Henrik Skogvold (Mathis Bolly fra 66.), Thomas Lehne Olsen.

Vålerenga (3-2-3-2): Jacob Storevik – Stefan Strandberg, Eneo Bitri, Fredrik Oldrup Jensen – Magnus Riisnæs, Daniel Håkans – Petter Strand, Elias Hagen (Christian Borchgrevink fra 72.), Henrik Bjørdal – Mohamed Ofkir, Andrej Ilic.

---

