Ødegaard med straffescoring og assist da Arsenal knuste Bournemouth

Dermed klatrer London-klubben opp på 2.-plass i Premier League, bare ett poeng bak serieleder Manchester City.

Arsenal fikk en drømmestart da Bukayo Saka stanget vertene i ledelsen etter bare 17 minutter.

Rett før pause ble vondt til verre for vertene da Illja Zabarnyj taklet Eddie Nketiah innenfor 16-meteren, og dommer Michael Salisbury pekte på straffemerket.

Fram gikk kaptein-Ødegaard og satte straffen knallhardt ned i venstre hjørnet. Dermed kunne London-klubben gå til pause med tomålsledelse.

Scoringen var drammenserens tredje i ligaen denne sesongen. På 4-0-scoringen noterte han seg også for sin første assist for sesongen. Forrige sesong endte 24-åringen på 15 mål og åtte assist i Premier League.

Etter hvilen fortsatte Arsenal målshowet etter at Ryan Christie felte Ødegaard og lagde Bournemouths andre straffe for kvelden. Denne gangen fikk imidlertid Kai Havertz muligheten fra krittmerket og satte inn sitt første Arsenal-mål. På tampen av kampen fastsatte Ben White resultatet på et frispark fra Ødegaard.

Bournemouth har fått en forferdelig start på sesongen og står fortsatt uten en seier etter sju serierunder. Dermed ligger de helt nede på 18.-plass med kun tre poeng.

[ Watkins scoret hattrick da Villa knuste Brighton ]