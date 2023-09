Watkins scoret hattrick da Villa knuste Brighton

Det ble en festforestilling for Ollie Watkins og hans lagkamerater. Villa-spissen scoret de to første målene og punkterte senere kampen med 4-1-scoringen halvveis i annen omgang.

Villa var best i alt før hvilen og kjørte «powerplay» offensivt mot et preget Brighton-forsvar. Pervis Estupiñán var både klønete og uheldig da han snublet ballen i eget mål og sørget for 0-3 etter 25 minutter.

Brighton-manager Roberto De Zerbi byttet ut tre mann i pausen og fikk umiddelbar effekt. João Pedro fant Ansu Fati – begge innbyttere – og vingen satte enkelt inn 1-3 målet etter 49 minutter.

Det tente et håp hos bortelaget, men Watkins var i slag og fjernet all tvil da han skjøt via at Brighton-bein og i mål til 4-1. Senere var han servitør da Jacob Ramsey tok med seg ballen og skrudde den pent inn ved lengste stolpe.

På overtid ble Watkins stoppet av Brighton-keeper Jason Steele, men Douglas Luiz scoret på returen. Dermed endte det 6-1 i Birmingham.

Villa er i god form og har vunnet tre strake kamper i ligaen. Både de og Brighton ligger på 15 poeng fra de første sju kampene.

