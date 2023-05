Javi Gracia sparket – Sam Allardyce inn for å unngå Leeds-nedrykk

Leeds bekreftet utskiftningen onsdag. Grepet er gjort i et desperat forsøk på å berge plassen i den engelske toppdivisjonen.

52-årige Gracia tok over som Leeds-manager så sent som 21. februar i år. Han erstattet da amerikaneren Jesse Marsch, som måtte gå etter svake resultater over lang tid.

Siden Gracias inntog har ikke poengfangsten tatt seg opp betydelig.

Leeds ligger på plassen over nedrykksstreken i den engelske toppdivisjonen foran de fire siste kampene. Kun målforskjellen skiller dem fra Nottingham Forest på plassen bak.

Nestjumbo Everton har kun ett poeng mindre enn Elland Road-klubben.

Leeds har et vrient kampprogram foran seg. Manchester City (b), Newcastle (h), West Ham (b) og Tottenham (h) gjenstår før sesongslutt.

Sparkede Javi Gracia har en svært lang managerkarriere bak seg. Han har trent et titalls klubber de siste 20 årene. Fra før har han blant annet ledet Watford i Premier League.

Tidligere tirsdag ble det kjent at Leeds også sparker fotballdirektør Victor Orta.

