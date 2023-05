Dødt løp i ellevill bunnkamp mellom Leicester og Everton

Dermed er Everton fortsatt nest sist på tabellen, mens Leicester har ett poengt mer på trygg grunn. Ett poeng skiller fire klubber over og under nedrykksstreken i Premier League med fire kamper igjen å spille.

Den som eventuelt hadde ventet en sjansefattig kamp med to gjerrige lag mandag, kunne raskt legge vekk den frykten. Det var fyrverkeri fra første stund for mannskapene til Dean Smith og Sean Dyche.

Everton gikk fryktløst til verket på bortebane og fikk belønning allerede etter et kvarters spill. Da gikk Leicester-forsvarer Timothy Castagne klønete og tøft inn i ryggen på Everton-spiss Dominic Calvert-Lewin. Dommer Michael Oliver pekte korrekt på straffemerket, og Calvert Lewin scoret sikkert selv.

Så våknet omsider Leicester. Midtveis i omgangen kombinerte midtstopperne Caglar Söyüncü og Wout Faes foran Everton-målet, og førstnevnte hamret inn utligningen.

Kampen snudd

Ti minutter deretter var kampen snudd. Alex Iwobi mistet ballen utilgivelig for gjestene, og plutselig var spissveteranen Jamie Vardy alene med keeper. Han rundet Everton-sisteskansen Jordan Pickford og satte ballen i åpent mål.

I minuttene før pause var det nærmest et under at det ikke ble flere mål. Først fikk Calvert-Lewin avslutte mutters aleine foran mål for gjestene, men Leicester-keeper Daniel Iversen vartet opp med en av flere meget gode inngripener.

I det påfølgende angrepet fikk målscorer Vardy igjen sjansen alene mot en Everton-forsvarer. Spissen lurte Michael Keane, men avslutningen smalt i tverrliggeren.

Straffebom

Deretter ble en annen målfarlig Leicester-spiller, Harvey Barnes, spilt fri til venstre for Everton-målet. Innleggsforsøket traff hånden til Michael Keane, og dommer Oliver hadde ingen annen mulighet enn å blåse straffe.

Den tok James Maddison, men forsøket midt i mål ble reddet av Everton-keeper Pickford. TV-bildene i etterkant viste at sisteskansen hadde informasjon om hvor Leicesters potensielle straffeskyttere oftest setter skuddene festet på vannflaska. Den ble åpenbart god å ha.

Annen omgang ble også innholdsrik. Allerede etter ni minutter fikk Alex Iwobi fulltreff da han utlignet til 2-2. Dermed fikk midtbanespilleren revansje etter den stygge feilen som ga scoring før hvilen.

Like etter kunne Leicester ha ledet igjen, men Jamie Vardys heading ble reddet på streken av James Tarkowski.

Ekkel skadesmell

Med ti minutter igjen å spille rotet Englands landslagskeeper Pickford bort ballen i skummel posisjon. Vardy forsøkte å sette ballen i det tomme målet, men bommet med en halvmeter.

På tampen vartet Leicester-keeper Iversen opp med en strålende redning på et skuddforsøk fra Abdoulaye Doucouré.

For Everton bar for øvrig den første omgangen med seg det som kan være en stygg skade. Kaptein Séamus Coleman ble liggende nede etter en tøff takling.

TV-bildene viste at veteranens kne fikk seg en voldsom smell i sammenstøtet.

Etter å ha fått behandling ble den skadeplagede backen båret av banen med skinne på beinet.

