Nedrykkstruede Leeds sparket fotballdirektøren: – På tide å endre retning

Leeds bekrefter beslutningen på egne nettsider tirsdag.

Orta kom til Elland Road-klubben sommeren 2017 og bidro til at klubben rykket opp til Premier League i 2020.

Han har blant annet hatt ansvaret for å rekruttere nye spillere og ansatte.

– Jeg er trist over måten dette kapittelet avsluttes på, da Victor har vært ansvarlig for noen av de beste øyeblikkene i min tid som eier av Leeds United, og jeg takker ham og hans folk for alt de har gjort i siste seks årene, sier eier Andrea Radrizzani i en uttalelse.

– Det er imidlertid klart at det er på tide å endre retning, og derfor har vi blitt enige om at Victor skal forlate klubben, legger han til.

Leeds ligger på plassen over nedrykksstreken i den engelske toppdivisjonen foran de fire siste kampene. Kun målforskjellen skiller dem fra Nottingham Forest på plassen bak.

Nestjumbo Everton har kun ett poeng mindre enn Elland Road-klubben.

– Jeg forstår at supportere er såret og opprørt, men nå er det tid for å stå sammen, sier klubbeier Radrizzani.

– Vi har fire cupfinaler igjen å spille denne sesongen, og jobber vi sammen, tror jeg vi kan overleve, legger han til.

Leeds har et vrient kampprogram foran seg. Manchester City (b), Newcastle (h), West Ham (b) og Tottenham (h) gjenstår før sesongslutt.

Britiske medier har spekulert i at manager Javi Gracia også kan bli sparket de kommende dagene. Ringreven Sam Allardyce nevnes som aktuell for å overta.

