Dermed fikk Jørgen Isnes en drømmedebut som trener for klubben etter at han tok over for Bjørn Petter Ingebretsen og Håkon Wibe-Lund i vinter.

Etter seieren tok treneren seg god tid til å feire med det oppmøtte hjemmepublikummet.

– Jeg har det ganske bra, egentlig. Jeg har begynt å restituere og er klar til Åråsen på onsdag. Det er ekte kjærlighet, spøkte Isnes til TV 2 etter å ha showet i flere minutter.

– Det var ingen stor fotballkamp. Seriestarter ser ofte sånn ut. Vi er bunnsolide defensivt, men så skaper vi litt for lite, og det går litt trått. Det viktigste i dag var tre poeng med GodsetUnionen i ryggen, fortsatte han.

Godset-profil Herman Stengel var også godt fornøyd med poengfangsten.

– Tre poeng tar vi. Det var deilig, men så håper vi å gi litt større og bedre prestasjoner enn dette, sa han til TV 2.

Kaptein-mål

Foran 5014 tilskuere på Marienlyst stadion var det vertene som kom best i gang da Herman Stengel sendte et frispark mot bakerste stolpe. Der sto kaptein Gustav Valsvik klar og banket ballen i det lengste hjørnet på hel volley.

– Det var deilig å komme i gang. Jeg synes vi er OK, men vi må skape litt mer, var Valsviks analyse til TV 2 i pausen.

Etter hvilen uteble de helt store sjansene, men innbytter Marcus Mehnert var nærmest å doble Godsets ledelse da han banket til fra utenfor 16-meteren.

Det var Aalesund-innbytter Kristoffer Ødemarksbakken langt fra fornøyd med.

– Vi må hjem og trene

– Det er ikke i nærheten. Jeg synes vi er litt for energiløse. Nå er det mest sinne. Det er så dårlig at vi må hjem og trene, for dette er ikke bra nok, sa Ødemarksbakken til rettighetshaveren.

Det sa trener Lars Arne Nilsen seg enig i.

– Vi prøver, men vi er ikke gode nok i dag. De er det lille kneppet bedre enn oss, sa Nilsen.

Kampen var Godsets første for sesongen etter de fikk sesongstarten borte mot Lillestrøm utsatt etter et stort koronautbrudd i klubben.

Isnes kom fra KFUM, hvor han har gjort sakene sine svært godt i 1. divisjon. Han tok også med seg Fredrik Kristensen Dahl, som i likhet med treneren fikk Godset-debuten sin da han startet mot Aalesund.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 2

Strømsgodset – Aalesund 1-0 (1-0)

5014 tilskuere

Mål: 1-0 Gustav Valsvik (42).

Dommer: Daniel Higraff, Randaberg.

Gult kort: Jonatan Braut Brunes, Ari Leifsson, Strømsgodset, Alexander Munksgaard, Alexander Stølås, David Fällman, Aalesund.

Lagene:

Strømsgodset (3-4-2-1): Viljar Myhra – Ari Leifsson, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Lars-Christopher Vilsvik, Herman Stengel, Jack Ipalibo (Jonas Therkelsen fra 72.), Ole Enersen (Thomas Grøgaard fra 65.) – Tobias Gulliksen (Ernest Boahene fra 86.), Jostein Ekeland (Marcus Mehnert fra 65.) – Jonatan Braut Brunes.

Aalesund (3-4-2-1): Sten Grytebust – Ole Martin Kolskogen, David Fällman (Alexander Juel Andersen fra 80.), Nikolai Hopland – Alexander Munksgaard, Amidou Diop, Kristoffer Barmen (Erlend Segberg fra 46.), Alexander Stølås (Trace Murray fra 46.) – Kasper Lunding (Kristoffer Ødemarksbakken fra 46.), Markus Karlsbakk – Isaac Atanga (Ebiye Moses fra 46.).

Øvrige resultater:

Bodø/Glimt – Stabæk 4-0 (3-0), Haugesund – HamKam 3-2 (1-0), Molde – Rosenborg 1-1 (1-1), Odd – Brann 2-0 (1-0), Sandefjord – Tromsø 0-0, Strømsgodset – Aalesund 1-0 (1-0). Vålerenga – Sarpsborg 0-2 (0-0). Spilt lørdag: Viking – Lillestrøm 2-0.

---