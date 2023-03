Solbakken bekreftet: Østigård starter mot Spania

Østigård har slitt med spilletiden i Serie A denne sesongen, men er en av Solbakkens utvalgte. Landslagssjefen opplyste uoppfordret om det under fredagens pressekonferanse i Málaga.

– Hvis du tar Leo Østigård for eksempel, som var en vi var spent på, så har han spilt seg inn på laget gjennom det han har gjort på trening. Det har sett veldig, veldig bra ut, sa Solbakken.

Solbakken sa både før og i begynnelsen av samling at Østigård var et spørsmålstegn og måtte prestere på trening for å få spille. Den utfordringen har han tatt.

Landslagssjefen har laget klart, men ikke gitt det til spillerne ennå.

– Noen vet at de skal spille, de årvåkne. Vi byttet litt på laget under formasjonstreningene, men det er nok 7-8 spillere som føler seg ganske sikre allerede før jeg gir dem laget, sa han.

Gode treninger

Solbakken har ladet opp med troppen i Marbella siden mandag. Onsdag og torsdag hadde han treningsøkter med fart og intensitet der alle 24 i troppen deltok. Også fredag valgte han å bli på La Quinta-treningsfeltet framfor å ta den timelange turen til Málaga og trene på stadion.

Medieoppbudet rundt det norske laget har blitt større dag for dag, og fredag formiddag ble den åpne delen av treningen (oppvarmingen) fulgt av flere journalister enn på mange år.

– Vi har hatt gode treninger, men så vet alle at det er litt forskjell mellom trening og kamp med 30.000 tilskuere når mye står på spill, sa han.

Selv om Spania har ny landslagssjef og mange nye spillere i troppen, venter Solbakken meget sterk motstand lørdag kveld.

Planen klar

– Spania har veldig mange ballsikre spillere. Det er spillere fra store klubber som alle har en kultur med å ha ballen mye. Det som kanskje er vår lille fordel er at de ikke er vant til å møte sonespill. De roterer i posisjonene, og mer markeringsorienterte lag blir med på løpene. Da får de flere sjanser til å spille inn i rommene de ønsker. Om vi er gode i sonespillet, kan vi hindre det, sa han.

– Så må vi greie å holde i ballen litt selv også, ellers blir det en altfor lang kamp. Ett av målene med å holde i ballen er å forsvare seg, og så får vi også mer kraft de gangene vi kontrer. Vi må velge når vi kontrer, for vi kan ikke ta alle mulighetene. Og så må vi også få til noen lengre angrep.

Solbakken er tilbake på stadion der landslaget hans spilte tre «hjemmekamper» i 2021, med skuffende resultater. Starten på EM-kvalifiseringen ble ødelagt av 0-3 mot Tyrkia på La Rosaleda. Han ble spurt om det er et traumatisk gjensyn.

– Jeg regner med at det er tilskuere i morgen. Sist var det så strenge koronatiltak at vi omtrent måtte trene med avstand. Dette er noe helt annet, sa han.

