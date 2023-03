Solbakken endret plan – dropper trening på stadion

I stedet blir det formiddagstrening på La Quinta-anlegget nord for Marbella, som det har vært alle dager siden tirsdag. Solbakken tar med seg en spiller til den obligatoriske pressekonferansen i Málaga om ettermiddagen, men de øvrige spillerne får bli på hotellet.

– Det handler litt om at vi har vært der før, så vi trenger ikke å se stadion eller føle på den. Da sparer vi bussturen fram og tilbake, så spillerne får ikke det stressmomentet, forklarte Solbakken torsdag.

På grunn av norske koronatiltak spilte Norge tre «hjemmekamper» på La Rosaleda i Málaga i mars og juni for to år siden, så de fleste i troppen har vært der før. Det er seks mil fra Marbella til Málaga.

Ved å bli på La Quinta-anlegget slipper man også tidsbegrensning på treningen. Stadiontrening har en grense på en time som ofte håndheves strengt.

Taktisk trening

Som de øvrige dagene ble treningen torsdag stengt for mediene etter et drøyt kvarter. Ulikt de øvrige dagene startet den taktiske delen av treningen før den ble stengt, så mediene fikk se starten av en spilløkt for utespillerne i ti mot ti, der Martin Ødegaard hadde en rolle der han hele tiden sluttet seg til laget som hadde ballen.

Det mest bemerkelsesverdige var at Sander Berge hadde en kantrolle i det ene laget. Slik var de to lagene:

Lag 1: Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Leo Østigård, Fredrik Bjørkan – Hugo Vetlesen, Patrick Berg, Morten Thorsby – Sander Berge, Jørgen Strand Larsen, Ola Solbakken.

Lag 2: Julian Ryerson, Andreas Hanche-Olsen, Stian Gregersen, Birger Meling – Mads Møller Dæhli, Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt – Ola Brynhildsen, Alexander Sørloth, Mohamed Elyounoussi.

Luftet hodet

Journalister som møtte opp i god tid før pressemøtet fikk se en svett Ståle Solbakken som drev intervalltrening på La Quinta-anlegget lenge før de første spillerne hadde ankommet fra hotellet.

– Det er viktig for meg å renske hodet. Det er faktisk viktig. Jeg er ikke stresset og presset, men det vi driver med er veldig spennende og betyr veldig mye for veldig mange. Om du ikke har den «nå nærmer det seg»-følelsen, så skal man ikke være i den jobben her. Jeg prøver å nyte det, at jeg får lov å trene veldig gode fotballspillere og få være med på noe som betyr veldig mye for mange. Men jeg trenger å lufte meg, sa Solbakken om det.





– Jeg har et veldig godt støtteapparat og trenerteam rundt meg, men til sjuende og sist er det jeg som må stå for dette her, og da er det viktig å lufte hodet litt, la han til.





(©NTB)