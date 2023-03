Berge opplever fotballfeber i klubben – vil gjerne ha det rundt landslaget også

– Vi er i drømmeposisjon med halvannen måned igjen å spille, med 2.-plass i serien og ikke minst Wembley-semifinale i FA-cupen. Det er en by som følger klubben tett, og det er moro nå, men det er fortsatt en jobb som må gjøres. Vi må ikke legge oss nedpå, sier han om situasjonen i klubben.

Laget er på opprykksplass med tre poengs margin og en kamp mindre spilt enn de nærmeste rivalene. Berge hadde assist på vinnermålet da Blackburn ble slått 3-2 i FA-cupens kvartfinale rett før landslagssamlingen. I semifinalen venter Erling Braut Haalands Manchester City.

– Det er moro å kjenne entusiasmen rundt laget. Vi fyller hjemmebanen, og ikke minst fyller vi bortefeltet i alle bortekampene. Alle vil tilbake i det gjeve selskap. Vi kjenner litt på presset, og at det vil være en smell hvis det ikke går, men mest er det positivt.

En ankelskade satte Berge utenfor en god del av høstsesongen, men han har spilt masse siden han var klar igjen og er oppe i 2437 spilte minutter i serien denne sesongen. Det er mer enn Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland har for sine lag.

Det morsomste

– Uansett hvor du er eller hvem du er, det å få minutter og kjenne at du er en viktig del av eget lag er noe av det aller morsomste man kan være med på. Akkurat nå er det sånn. Vi spiller omtrent hver tredje dag i Championship, og ikke noe er bedre enn det, sier Berge.

Lørdag går Norges landslag løs på sin 12. kvalifisering siden det forrige sluttspillet. I likhet med de fleste i troppen er ikke Berge gammel nok til å huske stemningen og interessen sist Norge kvalifiserte seg til og deltok i sluttspill.

– Uten at jeg personlig har opplevd det, forstår jeg hvordan det var. Vi snakker alltid om det når vi er på samling, hvor stort det ville være for oss som individer, men ikke minst som lag og nasjon, om vi kommer til et sluttspill. Det er noe vi virkelig pusher for. Det har vært en enorm skuffelse de gangene vi ikke har klart det, men lysten på å greie det blir bare enda større, sier han.

Mange synes at Norge har fått en vanskelig start på kvalifiseringen, med bortekamper mot Spania og Georgia i mars. Berge ser lysere på det.

Underdog

– Å starte borte mot Spania passer oss perfekt, tror jeg. Vi får litt underdogstempel, men vi er kommet på et bra sted der mange får spille regelmessig. Spania vil selvfølgelig være favoritt, men jeg har stor tro på hva vi kan få til hvis vi kommer opp på vårt toppnivå, sier han.

– Det er stor entusiasme innad i troppen. Vi merker også forventninger utenfra. Vi er i en spennende gruppe. Jeg tror hver kamp vil bli knalltøff, men dette er en gjeng som har tatt nye steg, og jeg føler at vi står sterkere sammen som en gruppe. Vi har lært av erfaringene de gangene vi ikke har greid å kvalifisere oss. Nå skal det bli deilig å komme i gang med kvalifiseringen, spille kamper alle ser på og følger med på, og med et norsk lag som kan inspirere og markere seg mot et enormt bra spansk lag. Det er kult, og vi må nyte opplevelsen og matchen.

Først i høst blir det klart om Norge endelig bryter sluttspilltørken, men selv om spillerne ikke har erfart det selv:

– Vi vet hvordan det vil være hjemme om vi greier det.