Newcastle slo Southampton i dramatisk første ligacupsemifinale

Newcastle har vist kjempeform denne sesongen og innehar en sterk 3.-plass i Premier League. Med seieren på bortebane er laget også i god posisjon til å nå finalen i ligacupen.

Etter å ha fått ett mål annullert og bommet på en kjempesjanse, ble brasilianske Joelinton matchvinner etter 73 minutter.

Southampton-spiss Adam Armstrong fikk et mål VAR-annullert like etter Joelintons ledermål, og i tillegg ble stopper Duje Caleta-Car utvist for to gule kort med fem minutter igjen.

Mohamed Elyounoussi forble ubenyttet reserve for Southampton i nederlaget.

Returoppgjøret i Newcastle spilles førstkommende tirsdag. Vinneren får en plass i finalen på Wembley 26. februar. Newcastle har spilt ligacupfinale én gang tidligere. I 1976 tapte de 1-2 for Manchester City, mens Southampton har tapt to finaler i 1979 og 2017.

Southampton har slitt i ligaen denne sesongen, men tok seg til semifinale med en meget sterk 2-0-seier over Erling Braut Haaland og Manchester City.

Annullert

Manchester United og Nottingham Forest møtes i den andre semifinalen. Første kamp i det oppgjøret spilles onsdag kveld.

Etter at Newcastle hadde styrt omgangen, satte Joelinton ballen i mål like før pause. Scoringen ble imidlertid annullert som følge av at han dempet ballen med armen før avslutningen.

Sju minutter ut i 2. omgang fikk brasilianeren en ny kjempesjanse, men fra fem meter banket han ballen over nærmest åpent mål.

Etter en drøy time var det Southamptons tur til å prøve seg, men Nick Pope reddet to gode forsøk fra Che Adams med kort mellomrom. Den første var en flott beinparade da den skotske landslagsspilleren kom alene gjennom.

Løsnet

Etter 73 minutter skulle det løsne på sørkysten. Svenske Alexander Isak kom seg fri på kanten og satte fart mot linjen. Han slo deretter en flott pasning mellom keeper og forsvar, og denne gang kunne ikke Joelinton bomme på helt åpent mål.

Bare minuttet etterpå trodde Adam Armstrong at han hadde utlignet, men etter en VAR-gjennomgang ble det konkludert med at ballen var innom armen til spissen før den gikk i mål.

Med fem minutter igjen stoppet Caleta-Car Newcastle-ving Allan Saint-Maximin på ulovlig vis. Ettersom kroaten allerede hadde gult kort, måtte han rusle i dusjen. Han har spilt mye for klubben etter overgangen fra Marseille.

Nærmere kom ikke Southampton, som må prøve å snu resultatet på bortebane.

