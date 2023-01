Guardiola bekrefter Stones-skade – United-profil ute for sesongen

Lørdag er det duket for derbykamp i Manchester. Manchester United tar imot byrivalen Manchester City. Sist gang de to lagene møttes, endte det i en overbevisende 6-3 seier til de himmelblå. Men med et Manchester United i storform på hjemmebane kan returoppgjøret bli en mer krevende affære.

Under fredagens pressekonferanse før møtet mot United fortalte City-treneren at laget må klare seg uten formsterke John Stones. I tillegg blir de regjerende ligamesterne uten Ruben Dias, som pådro seg en korsbåndsskade under fotball-VM.

Tidligere denne uken uttalte Guardiola at han kanskje måtte tenke på å ha en «sprø taktikk». På spørsmål om hva han mente med det utsagnet, svarte spanjolen kort.

– En spøk, det var en spøk.

[ Guardiola før byderbyet: – Presterer vi som dette, har vi ikke en sjanse ]

Martial usikker

Manchester United har en seiersrekke på åtte kamper og ligger nå kun fire poeng bak City på tabellen. City-sjefen er ikke overrasket over at United har snudd etter en dårlig start på sesongen.

– Det er normalt med en ny trener. Det har alltid vært en vanskelig kamp mot Manchester United. Det vil bli en bra kamp.

På den røde siden av Manchester kunne United-sjefen bekrefte Donny van de Beek ikke vil være tilgjengelig ut sesongen. Ten Hag var også tvilende til om Diogo Dalot og Anthony Martial vil kunne være klar til møtet.

– Jeg tror ikke Diogo eller Anthony er aktuelle. Det er en liten ting i beinet til Martial. Om han ikke er tilgjengelig i morgen, er han det på onsdag, sa Ten Hag.

[ Antonys drømmetreff og Rashford-dobbel sendte United til semifinale ]

Weghorst snart klar

United-sjefen kunne også bekrefte at låneaktuelle Wout Weghorst ikke vil være uaktuell til toppmøtet.

– Forhåpentligvis vil han snart være klar for klubben.

United-manageren bekreftet også at Jadon Sancho ikke spiller mot City.

Kampen mot byrivalene vil skje på drømmenes teater med avspark 13.30 norsk tid.

[ Ødegaard kåret til månedens spiller i Premier League: – Føles fantastisk ]