Antonys drømmetreff og Rashford-dobbel sendte United til semifinale

Dermed er siste London-lag ute av ligacupen. Alle hovedstadens sju Premier League-lag røk ut før VM-pausen, men Charlton fra nivå tre slo Brighton i åttedelsfinalen i desember og yppet seg mot United i kvartfinalen.

Kampen levde helt til innbytter Marcus Rashford satte 2-0 i det 90. minutt og 3-0 på overtid.

Newcastle er også klar for semifinale etter å ha slått Leicester 2-0 hjemme. Dan Burn og Joelinton scoret målene i 2. omgang av en kamp hjemmelaget dominerte. Et par store misser av Jamie Vardy ødela gjestenes håp om å ta seg inn i kampen igjen.

Antony ga United ledelsen med et vakkert skudd i det 21. minutt. En opplagt Alejandro Garnacho dro opp et angrep ute til venstre og overlot ballen til Fred, som satte fart innover på banen. Han spilte til Antony, som fra høyre hjørne av 16-meteren skrudde et venstrebeinsskudd i motsatt hjørne.

Et snaut kvarter senere var Fred nær å score et enda vakrere mål. Han skrudde et frispark over muren og i innsiden av stolpen helt oppe i krysset.

[ Ødegaard hvilt da Arsenal enkelt tok seg videre i FA-cupen ]