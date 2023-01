Infantino i ny høring om hemmelige møter

To menn fra sveitsisk påtalemyndighet skal ha nå spurt ut Infantino om de angivelig hemmelige møtene, opplyser nyhetsbyrået AFP.

«Jeg bekrefter at det er holdt en høring i disse undersøkelsene av Ulrich Weder og meg selv», opplyser Hans Maurer i den sveitsiske domstolen i en epost til AFP.

Maurer ønsker ikke å kommentere tidspunktet, omfanget eller formålet med høringen.

Presidenten i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har vært mistenkt og anklaget siden sommeren 2020 for samrøre og embetsmisbruk i forbindelse med korrupsjonsetterforskninger.

Det er snakk om tre møter som skal ha skjedd i 2016 og 2017. Infantino selv har påstått at møtene var av rutinemessig karakter.

Fifas etiske komité frikjente Infantino for to og et halvt år siden. Infantino har benektet å ha gjort noe galt og har kalt etterforskningen «absurd».

Riksadvokat Lauber hadde overordnet ansvar for korrupsjonsetterforskningene mot fotballtopper. Han ga seg i jobben i 2020.

Infantino står uten motkandidat når det skal velges Fifa-president for en ny periode senere i år. Valget finner sted på Fifa-kongressen i Rwandas hovedstad Kigali 16. mars.

Den 52 år gamle sveitserens tredje periode følger dermed som de to foregående presidentene. João Havelange hadde ansvaret fra 1974 til 1998, og Sepp Blatter var i stillingen fra 1998 til 2015.

Infantino ble valgt i 2016 og lovet blant annet å «gjenopprette Fifas omdømme» etter at forbundet ble rammet av korrupsjonsskandaler i tiden med Blatter som leder.

