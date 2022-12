Marokko sikret historisk VM-semifinale: – Som om vi drømmer

Youssef En-Nesyri sto for målet som sikret elleville jubelscener. Marokko har overrasket på vei mot semifinale i Qatar, der både Belgia, Canada, Spania og nå sist Portugal har måttet gi tapt for afrikanerne.

I semifinalen venter enten England eller Frankrike, som spiller senere lørdag.

Fra før er kvartfinale det beste et afrikansk lag har oppnådd i VM, men med lørdagens seier ble Marokko historisk. Marokko hadde en åttedelsfinale fra 1986 som beste resultat foran årets turnering.

– Det er helt, helt, helt utrolig. Det er som om vi drømmer. Vi fortjente dette 1000 prosent. Vi spilte for landet og folket. Jeg har så stor respekt for laget og alle trenerne, sa Sofyan Amrabat.

Marokko-kaptein Romain Saïss måtte byttes ut tidlig i annen omgang med skade. Besiktas-stopperen har vært viktig for laget hittil i turneringen. Marokko hadde svært mye støtte på tribunen i Doha lørdag.

På overtid ble innbytter Walid Cheddira utvist for to gule kort med kort mellomrom. Han ble byttet inn etter en drøy time. Laget holdt likevel unna for presset og er videre i VM.

[ Livakovic helten igjen da Kroatia slo ut Brasil og gikk til VM-semifinale ]

Siste VM-kamp?

Portugal har fortsatt ikke vært i en VM-semifinale siden 2006. Etter hattricket i åttedelsfinalen fikk Goncalo Ramos en ny sjanse på spiss i stedet for kaptein Cristiano Ronaldo. Superstjernen ble nok en gang henvist til benken av trener Fernando Santos.

Tidlig i annen omgang ble Ronaldo byttet inn til sin 196. landskamp. Det er delt rekord i Fifa-sammenheng med Kuwaits Bader Al-Mutawa. Likevel fant verken Ronaldo eller noen av lagkameratene nettet, slik at legenden Eusebio fortsatt står alene med rekorden på ni VM-mål for Portugal.

TV-kameraene fulgte en tårevåt Ronaldo.

Lørdagens kamp var kanskje Ronaldos siste i et VM-sluttspill. Han vil være 41 år når VM i USA, Canada og Mexico går av stabelen i 2026. Midtstopper Pepe (39) spilte trolig også sin siste VM-kamp.

[ Messi slapp med skrekken – VM-drømmen i live etter vanvittig drama ]

Ellevill jubel

Etter at Marokko hadde trykket lenge, kom uttellingen noen minutter før pause. Yahia Attiyat Allah slo ballen inn foran mål, der det så ut til at Portugal-keeper Diogo Costa skulle fange ballen. Men like før ballen gikk i hanskene på sisteskansen, dukket spydspiss En-Nesyri opp og stanget den i mål til ellevill jubel.

Portugal presset på i annen omgang, men et godt organisert Marokko holdt unna og kunne juble for semifinaleplass.

[ Arabisk og muslimsk fotballhysteri. Det er til å forstå ]