Messi slapp med skrekken – VM-drømmen i live etter vanvittig drama

Nå venter Kroatia, som slo ut Brasil tidligere fredag, i semifinalen.

Argentina presset på for et vinnermål de siste minuttene, men det nederlandske forsvaret sto imot. Enzo Fernández sendte ballen i stolpen på overtid av den andre ekstraomgangen, og kampen gikk til straffesparkkonkurranse.

Der var Argentina kaldest og sørget for at VM-drømmen lever.

I motsetning til Brasil, der Neymar ikke rakk å ta straffespark ettersom det ble 2-4-tap for Kroatia, var det Lionel Messi som var først ute for Argentina. Han sendte straffen kaldt og rolig i mål. Nederland, med kaptein Virgil van Dijk først ut, bommet på sine to første straffer.

Fernández kunne sendt Argentina til semifinalen, men skjøt utenfor. Lautaro Martínez avgjorde med den femte straffen.

Messi og Argentina så ut til være klare for semifinale da den kreative frisparkvarianten til Nederland snudde alt på hodet. Der alle trodde det skulle komme en avslutning, ble ballen slått inn i feltet langs bakken på lissene til Weghorst, som vendte opp og satte inn scoringen som ga en ny VM-thriller.

Tolv kort

Weghorst ble ifølge statistikktjenesten Opta den spilleren med den seneste overtidsscoringen i annen omgang i en VM-cuprunde. Scoringen ble registrert etter 100 minutter og 30 sekunder.

Messi hadde spilt en kjempekamp. Først serverte han Nahuel Molina som sørget for 1-0. Deretter satte han et straffespark til 2-0 17 minutter før slutt. Så kom Weghorst og scoret sitt fjerde og femte landslagsmål.

Det ble ampert mot slutten da Nederland satset alt. Flere tumulter oppsto, men kampleder Antonio Mateu Lahoz viste ingen ut. I alt tolv advarsler ble delt ut av dommeren som er kjent for ikke å være fremmed for å dele ut advarsler.

Louis van Gaal leder Nederland i sin tredje periode. Den første var tilbake i 2000 i 14 kamper før det ble 29 nye kamper fra 2012 til 2014. I den tredje og siste perioden har han hatt en utrolig rekke med 20 kamper uten tap (ved ordinær tid).

VM-drømmen lever

Messi har blitt bedre og bedre utover i turneringen etter sjokktapet for Saudi-Arabia i den første kampen. Messis scoring var den tiende i VM og gjorde at han tangerte Gabriel Batistuta som den mestscorende argentineren i VM-historien for menn.

Argentina har scoret ni mål i Qatar-VM. Messi har vært involvert i seks av dem.

Siste kamp mellom de to lagene var i VMs semifinale for åtte år siden. Argentina vant det målløse oppgjøret på straffer. I finalen ble det 0-1 mot Tyskland, og Messi, som har vært verdens kanskje beste fotballspiller før og etter 2014-VM, har av mange kritikere vært en VM-triumf unna å få karakteristikken som tidenes beste.

Nå er han to kamper unna.