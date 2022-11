Brentford-spiss siktet for over 200 brudd på bettingregler

Det skriver forbundet på Twitter onsdag.

Der skriver de at Toney er blitt siktet for regelbruddene og at han har til torsdag 24. november å komme med et tilsvar. Regelbruddet skal dreie seg om betting, der det i regelboken heter at «spilleren ikke skal bruke noe informasjon knyttet til hans eller hennes posisjon innen fotballen til gambling».

«Det er påstått at Brentford-spissen har brutt regelen 232 ganger mellom 24. februar 2017 og 23. januar 2021», heter det i uttalelsen.

Like etterpå kom Brentford med en uttalelse:

«Klubben har vært i kontakt med Ivan og hans juridiske hjelpere om saken. Disse samtalene vil fortsetter privat. Vi vil ikke komme med flere kommentarer før saken er avsluttet», skriver de på sine nettsider.

Toney har storspilt for London-klubben denne sesongen og var med i samtalene om en plass i Gareth Southgates VM-tropp. Han scoret to mål da Brentford sjokkerte og slo Manchester City 2-1 i den siste kampen før VM-pausen, men han ble ikke tatt ut.

