Mål-Haug imponerer i Hegerbergs fravær: – Det gjelder å gripe sjansen

Roma-angriperen fikk debuten på landslaget i juni. De første målene kom da hun spilte sin første kamp fra start: Hattrick mot Albania på Ullevaal har blitt fulgt opp med nettkjenning mot de sterke nasjonene Nederland og Frankrike.

– Jeg har hatt noen gode måneder med trening og fått bra kontinuitet i treningsarbeidet. Jeg har jobbet mye foran mål. Da er det ekstra godt når det sitter i kamp og, sier en beskjeden Haug til NTB.

23-åringen står i tillegg med tre scoringer på sju kamper i Serie A for serieleder Roma.

[ Reiten om hattrick-Haug: – Hun har x-faktor ]

Gøy

Spydspiss Ada Hegerberg er fortsatt ute med skade. Mot England tirsdag kveld kan Haug pynte ytterligere på målsnittet.

– Nå er dessverre Ada skadd, og da er rollen åpen. Da er det morsomt at man får muligheten, og så gjelder det bare å gripe sjansen. Det er gøy at det går som det går, forteller den tidligere LSK-spissen.

Det er ikke bare jobben foran mål som imponerer landslagssjef Hege Riise.

– Hun er signalspilleren som legger føring for hvordan vi skal presse og tørre å stå høyt og hvordan vi skal løse det. Det har hun fått øvd mye på, og det begynner hun å bli veldig god til. Det er en ferdighet som hun har blitt mye bedre på, forklarer Riise til NTB.

– Så vet vi at boksspillferdigheten, den kraften hun har i boks, har vært der hele tiden. Spesielt i hodespillet, legger hun til.

[ «Nye» Norge vil revansjere EM-fiaskoen: – Et vondt sår som aldri vil gro helt ]

– Gir selvtillit

Lagvenninne Emilie Haavi i Roma har i likhet med Haug nettet tre ganger denne sesongen, og hun er imponert over lysluggen.

– Særlig på landslaget har hun virkelig blomstret, sier Haavi.

– Det er utrolig gøy. Det gir en selvtillit også. Så har hun en tøff konkurransesituasjon i klubbhverdagen, men hun er proff og jobber ekstremt hardt hver eneste dag. Det er veldig gøy å se at hun får det ut, og at hun får igjen for det hun legger ned.

[ Uefa lanserer nasjonsliga for kvinner ]