«Nye» Norge vil revansjere EM-fiaskoen: – Et vondt sår som aldri vil gro helt

Norge ble historiske med negativt fortegn da de spilte kampen som har den største seiersmarginen i EMs historie. Tapet var også Norges styggeste noensinne. De åtte målene var mer enn England hadde scoret på Norge i de fem foregående møtene.

Til pause sto det vanvittige 0-6. Norge tok seg ikke videre til cupspillet etter 0-1-tap for Østerrike noen dager senere.

Tre seirer og to tap

Siden har Hege Riise tatt over for Martin Sjögren. Det har blitt tre seirer og to tap mot flere høyt rangerte nasjoner.

Chelsea-profil Guro Reiten spilte 84 minutter i stortapet. Hun er klar på at det er litt ekstra som trigger før kveldens kamp selv om det er en privatlandskamp.

– Ja, vi har vel en del ting vi har lyst til å få ut mot dem. Det tapet i EM kommer man nok aldri til å glemme. Det er et vondt sår som aldri vil gro helt igjen. Men sånn er fotballen. Det er noen som vinner, og så er det noen som taper, sier Reiten til NTB.

– Man kommer til å gå på trynet flere ganger. Det vet jeg helt sikkert. Det handler om å reise seg og vise hvem man er og fram med kassa. Det er ikke vits å gjemme seg og synes synd på seg selv. Da har man ingenting i dette gamet å gjøre, legger Reiten til.

Nye koster

VM-klare Norge har tatt steg etter Riises inntreden. I Spania har landslaget jobbet inn en ny formasjon som går ut på å være fem i forsvarsleddet når man skal forsvare seg.

– Noen av spillerne kjenner jo sikkert ekstra på det. Jeg tror uansett, så er det fint for oss å møte dem nå og ikke plutselig i et mesterskap. Spillet vårt er annerledes nå enn det var i sommer. Vi har fått alle med på samme tankegang, forteller Riise til NTB.

Fire av Norges elleve spillere som startet mot England i sommer, er ikke med på landslagssamlingen. Maria Thorisdottir spilte hele kampen i midtforsvaret til Norge i juli.

– Nå er vi en ganske ny gruppe. Noen erfarte den tøffe kampen sist, og noen er helt nye. Jeg ser fram til det. Alle kamper lever sitt eget liv, så jeg tror det kan bli ganske bra, faktisk, sier Thorisdottir til NTB.

– Sitter ganske dypt

Celin Bizet Ildhusøy, som spilte det siste kvarteret mot England i sommer, har for lengst gått videre. Hun fikk ikke spille mot Frankrike (1-2-tap) fredag, men håper på minutter tirsdag kveld.

– Jeg har ikke en sånn sårhetsfølelse for det, for jeg spilte ikke så mye, og det var mitt første EM. Men for mange sitter det ganske dypt. Vi skal spille mot England i morgen og flere ganger senere, så det er bare å kline til, sier hun.

England slo Japan 4-0 fredag med en noe svakere tropp enn tidligere. De kommer til kampen uten blant andre Beth Mead og Lucy Bronze.

– Noen profiler er ute, men England har en god tropp, så vi møter uansett et veldig godt lag. Det passer oss fint nå. Vi fikk en god opplevelse mot Frankrike. Vi møter England, som kanskje er hakket bedre relasjonelt og setter oss enda mer på prøve, sier landslagssjef Riise.