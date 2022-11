Tårevått da Helland avsluttet som LSK-kaptein med seier i siste kamp

Helland spilte sin siste kamp, og han spilte fra start kun for annen gang denne sesongen. 32-åringen ankom banen med kapteinsbindet, og alle LSK-spillerne entret banen med drakter påtrykt «Helland 7» på ryggen.

Helland ga seg etter 63 minutter da han ble erstattet av Tom Pettersson. Det ble et følelsesladd bytte hvor han fikk klemme alle sine lagkamerater.

Det startet ikke så bra for Geir Bakkes mannskap. Kristian Onsrud gjorde 1-0 for Kamma etter elleve minutter da han fikk et godt treff på innlegget som Marcus Pedersen la til igjen.

Så snudde kampbildet seg noe. Thomas Lehne Olsen hadde ikke scoret på Åråsen etter at han kom tilbake til klubben. Den tidligere HamKam-spissen sto med fire mål denne sesongen. Etter 22 minutter slo derimot 31-åringen til da han headet inn utligningen.

HamKam-forsvaret hadde en uheldig avklaring som innbytter Ylldren Ibrahimaj fikk slått tilbake i feltet til en umarkert Olsen. Ibrahimaj hadde erstattet Gjermund Aasen som gikk ut med en tidlig lårstrekk.

Elleve minutter ut i annen omgang gjorde HamKam-stopperen Halvor Opsahl en generaltabbe. Helt upresset sendte han et løst tilbakespill som Akor Jerome Adams snappet, og han gjorde ingen feil alene med Lars Jendal.

Etter 79 minutter dukket Vetle Dragsnes opp inne i feltet og satte 3-1. Det var ventet at 15 år gamle Daniel Skaarud skulle få sin eliteseriedebut og bli tidenes yngste spiller i Eliteserien med sine 15 år og 57 dager. Men han ble værende på benken slik at Martin Ødegaard beholder sin rekord.

