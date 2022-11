Odd inntok 5.-plassen etter poeng borte mot Viking

Poengdelingen i Stavanger kombinert med Vålerengas 1-2-tap hjemme mot Molde, gjorde at Odd avanserte på tabellen i sluttminuttene av sesongavslutningen.

Odd ble nummer fem i trener Pål Arne «Paco» Johansens første sesong, opp hele åtte plasser fra i fjor.

Viking startet årets Eliteserien sterkt med bare ett tap på de ti første kampene. De to siste tredjedelene ble et langvarig antiklimaks. Det gjorde at Viking endte på 11.-plassen.

Yann-Erik de Lanlay hadde ikke scoret i årets Eliteserien før sesongavslutningen. Han dro til fra 16-meteren helt mot slutten av 1.-omgangen. Odd-keeper Leopold Wahlstedt var borti ballen, men den gikk inn via tverrliggeren til 1-0.

Viking spilte med ti mann fra 56. minutt. Midtstopper Gianni Stensness ble utvist etter to gule kort.

Like etter det røde kortet utlignet Vebjørn Hoff med en heading. Samme mann scoret to ganger mot Strømsgodset forrige helg.

Dommer Tommy Skjerven (Kaupanger) dømte sin 402. og høyst trolig siste kamp på toppnivå i Norge. Det er klar rekord.

Eliteserien 2023 starter 10. april. Det er 2. påskedag.