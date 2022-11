Kristiansund rykket ned etter enorm Sandefjord-opphenting på overtid

– Unnskyld språkbruket, men fy f... så deilig. Jeg hadde ikke peiling på hvordan det sto i den andre kampen, så jeg ville egentlig ha et mål til, sa Kurtovic, som sikret kvalikplassen i det 91. spilleminutt for Sandefjord.

2-2-målet skulle vise seg å holde til kvalifisering.

Kristiansund kunne på sin side gjøre tidenes redningsoperasjon i Eliteserien. I slutten av juli hadde ikke laget vunnet én eneste kamp og så ut til å suse mot nedrykk, med kun to poeng etter 14 serierunder.

I den andre halvdelen av sesongen klarte KBK imidlertid å finne formen. Mellom den 15. og 29. serierunden tok laget 21 poeng og var i posisjon til å kjempe om kvalikplassen i den siste serierunden.

Men med 1-1 hjemme mot Jerv og et ellevilt overtidsdrama i Sandefjord, hvor vertene berget uavgjort på tampen, måtte KBK innse at eliteserietilværelsen er over.

– Fysjameg. Det var hektisk og alt for spennende. Jeg er ikke sikker på når vi scorer den første, men da var det jo håp, for jeg hørte det fortsatt var 1-1 i den andre kampen. Og når den andre da kommer, var det euforisk, sa Sandefjord-trener Hans-Erik Ødegaard til Discovery.

Sjokkåpning

Kristiansund fikk seg en sjokkåpning på kampen da det som ikke skulle skje, nettopp skjedde. Erlend Hustad sendte en nydelig ball inn i feltet til Mikael Ugland, som banket Jerv i ledelsen allerede etter sju minutter.

12 minutter senere trodde Faris Pemi at han hadde utlignet for KBK, men måtte se skuffet bort på linjedommeren som hadde vinket av for offside.

Derimot beholdt linjedommeren flagget nede da Brynjólfur Willumsson hælsparket inn utligningen på en corner, kvarteret før pause.

Det kom ingen flere scoringer i andreomgang.

Berget plassen på overtid

Sandefjord fikk heller ingen god start på kampen da Christos Zafeiris spilte opp Julius Eskesen inne i 16-meteren, som dro av én mann og banket gjestene i ledelsen etter 20 minutter.

Og vondt ble til verre for Sandefjord da Mats Haakenstad klarerte ballen rett til Zafeiris, som doblet Haugesund ledelse, bare fire minutter senere.

Deyver Vega hadde en gyllen mulighet til å redusere minuttet senere da han kom alene med keeper, men valgte å prøve å dra seg forbi istedenfor å gå på skudd.

Mot slutten av omgangen skulle det likevel skje noen mirakler i Sandefjord. Først reduserte Harmeet Singh i det 89. spilleminutt, før William Kurtovic headet inn utligningen som sikret kvalikplass for Hans-Erik Ødegaards menn.

– Det er bra vi klarte å snu dette, men det er ikke noe å juble for enda. Det er en lettelse å få kvalikkampen, men det ble 2-2. Vi vant ikke kampen, sa Singh til rettighetshaveren.

Sandefjord møter Kongsvinger i kvalifiseringskampene som spilles 16. og 19. november.









