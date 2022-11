Benfica snøt PSG for gruppeseieren på flere bortemål etter kalasseier

En scoring to minutter på overtid sikret Benfica førsteplassen i gruppe H. Lisboa-laget endte likt med PSG på poeng (14) og målforskjell (16-7), og dermed måtte det antall bortemål i gruppespillet til for å skille lagene.

Der hadde Benfica best statistikk. Fredrik Aursnes og co. får dermed fordelen av å bli gruppevinner.

Før det trodde PSG-stjernene at det holdt med en knepen seier i Torino. Innbytter Nuno Mendes scoret der vinnermålet i det 69. minutt.

Et tent Juventus-lag gikk ut på banen for å gi seg selv og fansen et verdig CL-farvel. Vertene åpnet best, men likevel sto det 0-1 etter et snaut kvarter. Mbappé ble satt opp av Lionel Messi, driblet seg forbi et par motspillere og dunket inn ballen via stolpen.

Federico Gatti prøvde desperat å stoppe PSGs superspiss ved å dra godt i drakta hans. Trikset fungerte svært dårlig. Han ble skubbet unna og så fortvilet ballen gå i nettet.

Scoringen kom på gjestenes første skikkelige angrep i kampen. Juventus fortsatte å styre spillet etter baklengsmålet, og det var ikke ufortjent da kaptein Leonardo Bonucci skled inn 1-1 seks minutter før pause.

I forkant ble et innlegg headet på tvers av Juan Cuadrado. PSG-keeper Gianluigi Donnarumma fikk en liten fingertupp på ballen, men var ikke i nærheten av å fiste den unna farlig sone.

