Milan videre i mesterligaen etter storseier – Chelsea vant gruppa

Seieren kom takket være scoringer av Olivier Giroud (2), Rade Krunic og Junior Messias.

Salzburg var bra med etter Girouds tidlige 1-0-mål og skapte mye, men ga også bort mye rom som Milan etter hvert utnyttet på beste vis.

Krunics 2-0-scoring under minuttet etter pause punkterte på sett og vis kampen. Etter det falt energinivået i Salzburg-laget, og Giroud kunne sette 3-0 i det 57. minuttet etter herlig forarbeid av Rafael Leão.

Ikke nok

Salzburg yppet seg tidvis mot slutten av kampen, men ikke nok til å true Milans ledelse. I stedet kontret Messias inn 4-0 på overtid.

Dermed blir det sluttspill i den gjeveste europacupen for «Rossoneri», som var i småtrøbbel etter to strake tap for Chelsea i oktober.

Chelsea var allerede puljevinner før onsdagens kamper og rundet av gruppespillet med stil ved å slå Dinamo Zagreb 2-1 hjemme på Stamford Bridge.

Snudde

Dinamo tok overraskende ledelsen ved Bruno Petkovic, men Raheem Sterling og Denis Zakaria vendte oppgjøret for vertene før pause.

Som gruppevinner kan Chelsea møte følgende lag i åttedelsfinalen: Brugge, Inter, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain.

Milan har følgende mulige motstandere: Porto, Bayern München, Tottenham, Real Madrid, Manchester City, Benfica.

