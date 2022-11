Real Madrids stjernegalleri gruppevinnere i målfest

De to første ble satt i mål av Luka Modric og Rodrygo etter to handssituasjoner. Deretter var det Celtics tur til å prøve seg fra ellevemeteren, men forsøket til Josip Juranovic ble reddet av Thibaut Courtois.

De hvitkledde scoret deretter tre flotte mål og sørget for en festkveld i Madrid. Marco Asensio, Vinícius Júnior og Federico Valverde økte ledelsen etter pause.

Celtics Jota bøyde inn 1-5 på et vakkert frispark på tampen.

Seieren betyr at Real Madrid går til åttedelsfinale som gruppevinner, ett poeng foran RB Leipzig som vant 4-0 borte mot Sjakhtar Donetsk. Det ukrainske laget endte med seks poeng og en tredjeplass som gir utslagsspill i europaligaen.

Christopher Nkunku, André Silva, Dominik Szoboszlai og Dani Olmo scoret det tyske lagets mål. Ørjan Nyland, som fikk sin debut for Leipzig i den tyske serien i helgen, satt på benken.

Seieren smakte godt for Real Madrid, som etter en rekke på 20 kamper uten tap måtte se seg slått av Leipzig sist uke. I helgen ble det kun 1-1 mot Girona i hjemlig serie.

Tre straffespark

Real Madrid startet kampen med blant andre Karim Benzema og Antonio Rüdiger på benken. Etter fem minutter sendte Modric vertene i føringen. Et kvarter senere var det Rodrygos tur fra krittmerket.

Celtic var med i den første omgangen. I tillegg til straffebommen til Juranovic ble det skapt flere sjanser, men Courtois var med på notene.

Etter hvilen var det ingen tvil. Asensio satte inn 3-0 med en kontrollert avslutning før Junior fikk sin scoring etter 60 minutter. Han møtte et innlegg fra Asensio som Celtic-målvakt Joe Hart kom for sent på.

Celtic så mer og mer tomme ut, og Valverde økte til 5-0 med en god avslutning. Jota fikk avslutte Real Madrids festkveld med sitt vakre frispark.

Werner ut med skade

I den andre kampen i gruppen trengte tyske Leipzig, med keeper Ørjan Nyland på benken, trengte minst ett poeng mot Sjakhtar Donetsk for å sikre avansementet. Det begynte bra da målsniken Nkunku satte inn 1-0 før ti minutter var spilt.

Spissen satte inn retur etter at hjemmelagets keeper reddet Timo Werners avslutning. Spissen dro opp en ballong av sokken og blåste den opp som en del av feiringen.

Werner måtte senere tusle av banen med skade etter å ha fått det som så ut til å være en vridning i ankelen. Det er kun tre uker til Tyskland spiller sin åpningskamp i VM.

Målene til Silva, Szoboszlai og Olmo i andre omgang gjorde seieren til slutt komfortabel for Leipzig.

